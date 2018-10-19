İstanbul'daki Suriye zirvesini tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya, Fransa ve Almanya'nın da katılacağı Suriye konulu dörtlü zirvenin 27 Ekim 2018'de İstanbul'da düzenleneceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Emmanuel Macron ve Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Sayın Angela Merkel’in katılımlarıyla gerçekleşecek dörtlü zirve toplantısı 27 Ekim 2018 tarihinde İstanbul’da düzenlenecektir" bilgisini verdi.



Kalın, "Zirve toplantısında başta sahadaki durum, İdlib mutabakatı ve siyasi süreç olmak üzere Suriye ihtilafının tüm veçheleriyle ele alınması ve ihtilafa kalıcı çözüm bulunmasına yönelik ortak çabaların uyumlulaştırılması öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

Fransa'dan zirve açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ofisinden zirveye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada Paris yönetiminin, yeni göç dalgasının önlenmesi için İdlib'deki ateşkesin devamını ve barış görüşmelerine yeni bir hız kazandırılmasını amaçladığı belirtildi.