İstanbul'daki Suriye zirvesi sona erdi 

Gülseli KENARLI - Güven USTA / İstanbul DHA - TÜRKİYE\'nin ev sahipliğindeki Suriye konulu dörtlü zirve sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü\'nde ikili görüşmelerin ardından saat 16.20\'de başlayan zirveye Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Astana platformu ile BM Suriye Özel Temsilcisi Steffan de Mistura katıldı. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Zirvenin ardından liderler ortak basın toplantısı için kameralar karşısına geçecek.



