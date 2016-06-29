İstanbul'daki saldırıya dünyadan tepkiler



İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen intihar saldırıları uluslararası alanda da esefle kınandı. Terör saldırısının ‘dehşet verici' olduğunu söyleyen Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ‘arka planı henüz tam açıklık kazanmamış olmakla birlikte teröristlerin yeniden İstanbul'u hedef seçtiklerini', söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon saldırının sorumlularının mutlakla bulunup cezalandırılması gerektiğini belirtti. Genel Sekreter, terör ile mücadele gayretlerinde Türkiye'yi desteklediklerini ve bölgesel ve uluslararası terörle mücadelenin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

ABD yönetimi terörle mücadelesinde Türkiye'nin yanında olduklarını duyurdu. Beyaz Saray sözcüsü Josh Earnest ‘saldırıda ölen ve yaralananların ailelerine en derin taziye ve geçmiş olsun dileklerini sunduklarını ve terör tehdidiyle mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini', söyledi.

Türkiye'ye dayanışma mesajları

Avrupa Birliği zirvesinde bir araya gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande de en az 36 kişinin öldüğü, 150 kişinin de yaralandığı saldırıyı en şiddetli şekilde kınadılar. Angela Merkel Almanya'nın ve Avrupa'nın Türkiye'nin yanında olduğunu söyledi. Başbakan Merkel terörizmin sinsi eylem haberinden sarsıldığını ve Türk milletinin terörle ortak mücadeledeki karşılıklı desteğin süreceğinden emin olabileceğini söyledi.

Dünya genelinde havalimanlarında önlemler artırıldı

Atatürk Havalimanı'nı hedef alan saldırının ardından bütün dünyadaki havalimanlarında güvenlik önlemleri arttırıldı. New York'un John F. Kennedy ve La Guardia havalimanlarıyla New Jersey'deki Newark havalimanlarına çok sayıda ağır silahlı güvenlik görevlisi sevk edildi. İstanbul ile ABD arasındaki uçak seferleri Amerikan makamlarınca karşılıklı olarak iptal edildi. Alman Sivil Havacılık Dairesi, İstanbul seferlerinin iptalinin henüz öngörülmediğini duyurdu. Yapılan açıklamada güvenlik durumunun değişmesinin seferlerin durdurulmasını icap ettirebileceği, şimdilik ise İstanbul seferleriyle ilgili kararın havayolu şirketleri tarafından alınabileceği belirtildi. Berlin'in Tegel havalimanı ile İstanbul arasındaki uçuşlar ise durduruldu. Almanya Dışişleri Bakanlığı İstanbul'a uçmak isteyenlere bilet aldıkları şirketle irtibata geçmelerini tavsiye etti. İstanbul havalimanı sabah saatlerinde uçak trafiğine açıldı.