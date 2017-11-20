İstanbul'daki sağanak yağış 20 saat sürecek

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, öğle saatlerinde başlaması beklenen ve yaklaşık 20 saat sürecek yağışın, kentte su baskınları yapabileceği uyarısında bulundu. Sıcaklığın gündüz 8-9 derecenin altına düşmesi beklenmiyor.

Şen, öğle saatlerinde başlaması beklenen yağışın, kentte su baskınları yapabileceği uyarısında bulundu.



Şen, Tekirdağ ile Marmara Denizi üzerindeki bulutların öğle saatlerinde İstanbul'u etkileyerek şiddetli yağışa neden olacağını söyledi.



Sonbaharın son günlerinde İstanbul'un artık soğumaya başladığını dile getiren Şen, "Öğleden sonra hava iyice soğumaya başlayacak ama sıcaklık gündüz 8-9 derecenin altına düşmez. Şiddetli yağış öğle saatlerinden itibaren başlar, bu gece devam eder. Yağmur yarın öğleden sonra kesilir. 20 saatlik bir yağış görünüyor. Sıcaklık gece de 6 dereceye kadar düşer. Şu an için dolu ve kar görünmüyor." dedi.



Prof. Dr. Orhan Şen, genel olarak kentteki hava durumunun mevsim normallerinde seyrettiğini belirterek, şöyle devam etti:



"Ancak şiddetli yağışlar beklenmeyen bir durumdur. Bu beklenmedik durum da her zaman olabilir. Sıcaklıklar da mevsim normallerinde. Kasım ayında İstanbul'da ortalama sıcaklık 14 derece civarında. En düşük de 8 derece. Öğle beklenen yağış nedeniyle sıcaklar da düşerek mevsim normallerinin altına inecek. Yağışa dikkat etmek, tedbir almak lazım. İstanbul gibi metropollerde, betonlaşmış şehirlerde su baskınları yapar. "



Şen, artık havaların ısınmayacağını dile getirerek, 10-15 günlük sürede de kar yağışının beklenmediğini, aralık ayı sıcaklıklarının ise 10-12 derece civarında öngörüldüğünü kaydetti.