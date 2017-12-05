İstanbul'daki Reza Zarrab soruşturmasında gözaltı sayısı 17'ye yükseldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ABD'deki Mehmet Hakan Attilla davasında tanık olarak ifade veren Reza Zarrab soruştuması kapsamında Türkiye'de gözaltına alınanların sayısı 17'ye yükseldi. ABD'deki davaya evrak yolladığı iddia edilen şüpheliler Sinem A, Regaip A. ve Mustafa H. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler hakkında, ''Devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları kısmen veya tamamen yok eden, tahrip eden veya bunlar üzerinde sahtecilik yapan veya geçici de olsa bunları tahsis olundukları yerden başka bir yerde kullanan, hileyle alan veya çalmak'' suçundan işlem yapılacağı kaydedildi.