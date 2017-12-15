İstanbul'daki Reza Zarrab soruşturmasında 3 tutuklama

ABD’deki Mehmet Hakan Attila davasında tanık olarak ifade veren Reza Zarrab hakkında İstanbul'da yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 17 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 14'ü adli kontrol tedbiriyle salıverildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Reza Zarrab'ın yanında çalıştıkları ve ABD'deki davaya evrak yolladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.



Şüpheliler Sinem A, Regaip A. ve Mustafa H, savcılıkça sorgulandıktan sonra tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hâkimliğe sevk edildi. İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliği, ifadelerini aldığı 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Soruşturmanın genişletilmesi sonucu gözaltına alınan 14 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.