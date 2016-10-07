İstanbul'daki polis merkezine saldırı düzenleyen kişi yakalandı

İstanbul Yenibosna'daki 75. Yıl Polis Merkezi yakınlarında bomba yüklü bir motosikletle saldırı düzenleyen PKK üyesi olduğu iddia edilen kişi, Aksaray ilinde yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemesi sonucu patlayan motosikletin sahibine ulaştı. Polis ekipleri, motosiklet sahibinin de aralarında bulunduğu 3 kişiyi gözaltına alarak Vatan Caddesi’nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirerek sorguya aldı.

Motosiklet sahibi yapılan sorgulamasında motorunu bir arkadaşına ödünç verdiğini söyledi. Bunun üzerine kimliği tespit edilen kişinin PKK üyesi olduğu belirlenerek çalışma derinleştirildi.

Şüphelilerin verdiği ilk bilgiler doğrultusundaPKK’lı bombacının bazı kişilerle birlikte kendilerine aile süsü vererek bir otomobille Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

Özel ekip bombacıyı Aksaray'da yakaladı

İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşturulan özel bir ekip PKK’lı bombacının da aralarında bulunduğu 1’i kadın 3 kişinin bulunduğu otomobili yakalamak için İstanbul’dan yola çıktı.

PKK’lı bombacı ve yanındaki kişilerin bulunduğu otomobil Aksaray ilinde, İstanbul’dan gelen özel ekip tarafından durduruldu. TEM ekipleri araçta bulunan bombacı ve diğer 2 kişiyi gözaltına aldı. Bombacının üzerinde çıkan kimliğin sahte olduğu belirlendi. Polis ekipleri otomobilde yaptığı aramalarda ’Glock’ marka bir tabanca ele geçirdi. Yakalanan bombacının da aralarında bulunduğu 1’i kadın 3 kişi İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilmek üzere yola çıktı.

Linç ediliyordu

Polis ekiplerince durdurulan bir araçta gözaltına alınan Ekrem G, Felek G. ve Serdar G, emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Devlet Hastanesine götürüldü.

Çevredeki vatandaşlar, sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilere, hastaneden çıkartılırken tepki gösterdi.