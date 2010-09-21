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İSTANBUL'DAKİ PKK TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU İSTANBUL (A.A)

21 Eylül 2010 21:22

-İSTANBUL'DAKİ PKK TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU İSTANBUL (A.A) - 21.09.2010 - İstanbul'da PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve savcılıkça sorgulanan 3 kişi, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilen Abuzer D, Nedret A. ve Hanım K, Cumhuriyet Savcısı Hikmet Usta tarafından sorgulandı. Abuzer D, ''terör örgütü üyeliği'', ''patlayıcı madde bulundurmak'' ve ''devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak'' suçlamasıyla, Nedret A. ve Hanım K. ise ''terör örgütü üyeliği'' ve ''patlayıcı madde bulundurmak'' suçlamasıyla tutuklanmaları istemiyle İstanbul Nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İki kadın zanlının, Abuzer D'ye İstanbul'da kalacak yer temin ettikleri belirtilirken, Abuzer D'nin savcılıkta verdiği ifadede Antalya'daki olayı yaptığını itiraf ettiği fakat İskenderun ve Osmaniye'deki olaylarla ilgisi olmadığı, bu olayların talimatla verildiğini duyduğunu ve katılmadığını söylediği öğrenildi.

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