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İstanbul'daki 'paralel yapı' operasyonunda 20 tutuklama

3'ü adli kontrol hükümleri uygulanarak toplamda 6 kişi serbest bırakıldı

03 Haziran 2016 14:47

İstanbul merkezli 3 ilde yapılan ‘paralel yapı’ operasyonu kapsamında mahkemeye sevk edilen 26 kişiden 20'si “Terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak”, “Terör örgütünün finansmanını sağlamak”, “Terör örgütü propagandası yapmak”, “uçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından tutuklandı.  3'ü adli kontrol hükümleri uygulanarak toplamda 6 kişi serbest bırakıldı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği'nde yaklaşık 12 saat süren sorgunun ardından karar açıkladı. Hakimlik, 6 şüphelinin “Terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak”, “Terör örgütünün finansmanını sağlamak” ve “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlarını işlediklerine dair tutuklanmasını gerektirir somut delil bulunmadığını, şüphelilerin tutuklanması halinde ileride telafisi imkansız zararların doğabileceği ve suç vasfının değişme ihtimalinin olduğu gerekçesiyle serbest bırakılmasına karar verdi. 6 şüpheliden 3'üne adli kontrol hükümleri uygulandı.

 

20 şüpheli tutuklandı

 

Şüphelilerin “Terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak”, “Terör örgütünün finansmanını sağlamak”, “Terör örgütü propagandası yapmak”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” suçlarını işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin olduğunu belirten hakimlik 20 şüphelinin ise tutuklanmasına karar verdi.

 

 

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