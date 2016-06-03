Milliyet yazarı Güngör Uras, İstanbul'a gelen turist sayısında ciddi bir azalma olduğunu belirterek "İstanbul'daki otellerde geçen yıl yüzde 74 olan doluluk oranı yüzde 32'ye düştü" dedi. "İstanbul'da yabancı zxiyaretçi sayıları ocak-nisan döneminde yüzde 17 geriledi" diyen Uras, " Gelen turist sayısı 3 milyon 400 binden 2 milyon 800 bine düştü." ifadesini kullandı.

Güngör Uras'ın "Yabancı azaldı otel sayısı arttı" başlığıyla yayınlanan ( 3 Haziran 2016) yazısı şöyle:

2016 yılında ilk 4 ayda ülkeye gelen (transit girişler dahil) toplam yabancı ziyaretçi sayısı 5 milyon 800 bin oldu.

Geçen yılın yüzde 16.5 gerisinde.

İstanbul’da yabancı ziyaretçi sayıları ocak-nisan döneminde 4 ayda yüzde 17 geriledi. 3 milyon 400 binden 2 milyon 800 bine düştü.

Her ay gerileme oranı arttı. Bir önceki yıla göre yabancı ziyaretçi sayısındaki azalma şubatta yüzde 8, martta yüzde 17 iken, nisanda yüzde 28 oldu.

Yılın ilk 4 ayında Atatürk ve Sabiha Gökçenhavalimanlarından giriş yapan transit ve kalıcı yabancı sayısında yüzde 15 azalma var. İlk 4 ayda hava yoluyla gelenler 3 milyon 300 binden 2 milyon 800 bine geriledi.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) tarafından açıklanan bilgilere göre, Türkiye genelinde nisan ayında otellerin doluluk oranı geçen yıl yüzde 56 iken, bu nisan ayında yüzde 22 düştü, yüzde 52.2’ye geriledi.

İstanbul’da ise geçen nisan ayında yüzde 74 olan otel doluluk oranları yüzde 32’ye geriledi. Ortalama yüzde 50 oranında düştü.

Yataklar boş kalıyor

Doluluk oranlarında son on yılın en sert düşüşü gerçekleşti.

Otellerde doluluk oranı gerilerken, otel işletmecileri fiyatları da düşürüyor. İstanbul’da satılan oda fiyatları 2015 Nisan ayında ortalama 130 euro iken, bu nisan ayında 114 euro oldu.

Bütün bunların sonucu olarak İstanbul’da otellerde toplam oda sayısı üzerinden oda başı elde edilen gelirlerde çok büyük gerileme ortaya çıktı.

Türkiye’ye ve İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçi sayısı azalırken, oteller mevcut yatakları dolduramazken, Türkiye genelinde ve İstanbul’da yeni otel yatırımları devam ediyor.

Antalya’da 500 bin olan yatak kapasitesini 600 bine çıkaracak yeni oteller açılıyor veya açılmak üzere.

İstanbul’da 125 yeni otel yatırımı tamamlandı veya tamamlanmak üzere.

İstanbul’da Turizm Bakanlığı’ndan işletme belgesi bulunan 364 otel var.

İstanbul’da 160 bin yatak

Anadolu yakasında da otel sayıları artmaya başladı. Bu otellerin 47’si Anadolu yakasında hizmet veriyor.

İstanbul’un Avrupa ve Anadolu olmak üzere iki yakasındaki otellerin toplam yatak kapasitesi 72 binin üzerinde

Belediye belgeli konaklama tesislerinin toplam yatak kapasitesi ise 50 bin dolayında.

Üst üste konulduğunda İstanbul’un toplam yatak kapasitesi 120 bini aşıyor.

Yeni yapılan veya yapılmakta olan ve çoğu 5 yıldızlı yeni otellerin tamamı hizmete açıldığında, İstanbul’un mevcut yatak kapasitesine 40 bine yakın yeni yatak eklenecek.

Toplam 160 bin yatak, yılda 58 milyon gecelemeyle dolabilir. İstanbul’a gelen yerli ve yabancı ziyaretçi ortalama 2-3 gün otelde kalıyor. Otellerin tam kapasiteyle çalışması İstanbul’a yılda 20-30 milyon ziyaretçi gelmesine bağlı.

Transit yolcular dahil, İstanbul’a en iyi yıllarda gelen yabancı sayısı 12 milyon dolayında. Yabancı girişlerindeki gerileme bir süre sonra dursa da İstanbul’da hizmet veren ve yapılmakta olan oteller yataklarını satmakta uzun süre başarılı olamayacaklar.