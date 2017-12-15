İstanbul’daki Orta Doğu Konferansı CHP, SP, HDP ve İyi Parti'yi buluşturacak

Gündemin bir numaralı konusu olan Kudüs ve Orta Doğu, 16 Nisan referandumundan sonra ilk kez bugün “hayır bloku”nu oluşturan partileri İstanbul’da buluşturacak. Şişli’deki Orta Doğu Konferansı’nda CHP ve SP genel başkanları, HDP ve İyi Parti ise milletvekili düzeyinde bir araya gelecek.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, buluşma, konusu Orta Doğu olmasına karşın siyasi olarak yüzde 50+1 gereken seçimler öncesi hayır blokunun ilk buluşması olarak anlamlandırılıyor.

İstanbul, bugün başlığı “Orta Doğu” olan ancak katılımcıların niteliği gereği siyasi olarak önemli anlamlar yüklenecek bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Şişli Belediyesi ile Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı’nın (TÜSES) birlikte düzenleyeceği Orta Doğu Konferansı, referandumda hayır blokunu oluşturan parti lideri ve temsilcilerini buluşturacak.

Bugün başlayıp 3 gün sürecek konferansın başlığı, “Bir Arada Yaşamanın ve Barışın İmkânlarını Aramak” adını taşıyor. Konferansta Kudüs ve Filistin’deki Son Gelişmeler başlığı altında, Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa da bir konuşma yapacak.

4 hayırcı parti bir arada

Kudüs konusunun damgasını vurması beklenen ve Suriye’den Irak’a, Mısır’dan Tunus’a, Arap Baharı’na, Orta Doğu’daki demokratikleşmeye kadar çok sayıda yerli ve yabancı uzmanın bildiriler sunacağı konferansta asıl olarak protokol davetlileri dikkat çekiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen ve İyi Parti GİK üyesi Nuri Okutan, protokol davetlileri arasında yer alıyor. Konferansa katılacaklarını bildiren bu isimler, bugün açılış konuşmaları da yapacak.

Yüzde 50+1 seçimi

HDP ve İyi Parti’nin temsilcileri, 16 Nisan referandumundan sonra ilk kez 4 hayırcı olarak konferans nedeniyle bir araya gelmiş olacak. Bu nedenle, 4 partinin bir araya gelişleri Kudüs ve Orta Doğu sorunu ile sınırlı görülmüyor.

Referandum sürecinde Kılıçdaroğlu, Necmettin Erbakan’ı anma toplantısına katılarak, SP’ye sıcak mesajlar vermişti. Referandumdan sonra da Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu, Akşener ve HDP yöneticileriyle görüşmeler yapmıştı. Ancak bugünkü buluşma 4 partinin lider ve temsilcilerinin bir araya ilk kez gelişleri bakımından anlamlı bulunuyor. Buluşma, Kudüs ve Orta Doğu konferansının referandumdaki hayırcıların buluşmasına sahne olmasının yanı sıra erken ya da 2019’da yapılacak olan ve yüzde 50+1 oy zorunluğu olan seçimler için ilk sıcak ve bir arada fotoğraf verilen adımın atılması olarak görülüyor. Bu görüntülerin, 2018’den itibaren mesaj düzeyi de artırılarak daha da sıklaştırılacağı belirtiliyor.

2. tur için

Hayırcı parti ve çevrelerin buluşmalarının sıklaştırılmasının seçimlere yönelik bu birlikteliklerin daha somut hale getirilmesine ilişkin görüşler, 4 partide de bir süredir seslendiriliyor. Seçimlerde somut işbirliğinin çerçevesi ise Cumhurbaşkanlığı için ilk turda kimsenin kazanamayacağı, ancak ikinci tura kalacak adaylar etrafında birleşme yaklaşımıyla çiziliyor.

Gül’ün tavrı

SP’liler, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Yenikapı mitingine katılım için yaptığı yazılı çağrıya da dikkat çekiyor. SP’liler arasında Gül’ün tutumuna ilişkin, “Abdullah Gül, uzun süredir AKP’den gelen hiçbir davete katılmıyor. AKP’lilerle görüntü vermiyor, isminin bir arada anılmasına imkân tanımıyor. Ama bizim mitingimiz için çağrı yaptı. Bu bizim için anlamlı” ifadelerini kullanıyor.

SP’nin Yenikapı mitingi

SP, ABD’nin Kudüs kararına karşı en sert çıkan partilerin başında gelmesine karşın iktidarla birlikte hareket etmemesiyle de dikkat çekiyor. SP, sivil toplum örgütleriyle birlikte pazar günü Kudüs kararını protesto etmek için Yenikapı’da bir miting düzenledi. Daha önce iktidarın Yenikapı mitinglerine katılımcı taşımak için seferber olan AKP’li belediyelerin SP’nin mitingine aynı kolaylığı göstermediği, bizzat SP’lilerce dile getiriliyor. SP, İİT zirvesinde alınan “Doğu Kudüs Filistin’in başkentidir” kararını da partiye yakın Milli Gazete’nin manşetiyle eleştirdi. Gazetenin manşetinde, “Doğusu da batısı da bizim, Kudüs tektir. Bölünemez” sözlerine yer verildi.