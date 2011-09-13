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İstanbul'daki orman yangını söndürüldü İSTANBUL (A.A)

13 Eylül 2011 21:19

-İstanbul'daki orman yangını söndürüldü İSTANBUL (A.A) - 13.09.2011 - İstanbul'da ormanlık alanda çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 2 helikopter, 13 arozöz ve çevre ilçelerdeki itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1,5 saat içinde söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi Aydos Ormanlığı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 16.20'de yangın çıktı. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 2 helikopterle havadan, 13 arozöz ve çevre ilçelerdeki itfaiye ekipleriyle de karadan müdahale edildi. Yangın, yaklaşık 1,5 saat içinde söndürüldü. Ormanlık alanda soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.  Yangının çıkış nedeni araştırılırken, yangında 2 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

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