İstanbul'daki öğrenci yurtlarının yüzde 56'sının yangın güvenliği yeterli değil!

TBMM Aladağ Yangını Araştırma Komisyonu’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan yetkililer devlet yurtları ve özel yurtlarla ilgili bilgiler verdi.

Aladağ'daki yurt yangınından sonra İstanbul'da yangın yönünden denetlenen yurt binalarının yüzde 56’sının olumsuz olduğu bilgisini verdi. Yurtlardan sadece yüzde 12’lik bir dilimin uygun olduğu tespiti yapıldı. Yurtlarda yangın merdiveni, yangın dolabı gibi araçların aktif halde tutulmadığı da anlaşıldı.

İstanbul İtfaiyesinin komisyonu sunumunda Aladağ Yurt Yangını Sonrasında İstanbul’da barınma mekanlarının denetimine ilişkin sonuçlar şöyle:

Kurum tarafından yapılan müracaat sayısı 282,

Olumlu itfaiye raporu 34,

Olumsuz itfaiye raporu 157,

Olumsuzdan olumluya dönen itfaiye raporu 9,

Mükerrer olarak bakılan işyeri sayısı 33,

Değerlendirme aşamasında olan sonuçlanmamış evrak say 49,

Yangın güvenlik önlemleri önerilerinden bazıları şöyle:

• Eğitim ve barınma amaçlı kullanılan binalar proje ve iskan aşamasında Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre yangın güvenlik önlemleri aldırılmalıdır.

• Yapı kullanım izin belgesi eğitim ve barınma mekanı olarak düzenlenmemiş yapıların bu amaçla kullanılmasına izin verilmemelidir. Yapının kullanım sınıfı değiştiğinde veya tadilat yapıldığında mutlaka yeniden projelendirilmesi ve ilgili kurumca denetlenmesi gerekmektedir.

•Belediyelerde binalarda alınacak yangın güvenlik önlemlerinin denetiminde çalışacak Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik’e vakıf, sahada uygulayabilecek uzman personel bulundurulmalıdır.

•Binalardaki yangın önlemlerinin denetimini yapacak yangın güvenlik uzmanlarının yetiştirilmesi için eğitim programları oluşturulmalıdır.

•Üniversitelerin mimarlık ve mühendislik fakültelerinde binalardaki yangın güvenlik önlemleri müfredata dahil edilmelidir.

•Yurt ve eğitim binaları için yeni bina mevcut bina kavramları tekrar değerlendirilmelidir.

•Bazı denetimlerde yapılan kontrol listeleri yangın güvenlik önlemleri konusunda uygun değildir. Bunlar kaldırılmalıdır. Yangın güvenlik önlemlerin denetimi İtfaiye Teşkilatlarının yangın güvenlik uzmanları tarafından yapılmalıdır.

Baca tesisatının, ilgili Türk Standartlarındaki esaslara uygun olması şarttır. Bacaların düzenli olarak temizlikleri ve denetimleri yapılmalıdır.

•Hırsızlık ve öğrenci kaçışları nedeniyle kilitlenen yangın kapılarının ve bina çıkış kapılarının yangın durumunda boşa çıkması otomatik duman dedektörlerine ve ihbar zillerine bağlı kapılara manyetik tutucu takılmalıdır. İhbar zillerinden veya duman dedektörlerinden veya güvenlikten gelen sinyal ile manyetik devre dışı kalıyor ve kapılar faal hale gelir.

•Yurtlarda kullanılan yer döşemeleri ve yatakların yanmasıyla ortaya çıkan yangınları önlenmek veya azaltmak amacıyla yangına dayanıklı yer döşeme malzemeleri ve yangına dayanıklı yatak kullanımı gibi önlemlerin aldırılması yangın riskini azaltacaktır.