İstanbul'daki Nevruz'a 9 tutuklama

T24 - İstanbul'daki izinsiz Nevruz kutlamaları sırasında çıkan olaylarda gözaltına alınan kişilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne gönderilen 51 kişinin, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcıları İsmail Göktürk, Hüseyin Ayar ve Mehmet Berk tarafından ifadeleri alındı.
Savcılar, ifadeleri alınan bu kişilerden 47'sini tutuklanmaları istemiyle nöbetçi İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk etti.
Mahkemeye sevk edilen kişilerden 38'i serbest bırakılırken, 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.