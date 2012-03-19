İstanbul'daki nevruz gerginliğinin faturası 1 milyon 80 bin lira

T24 - İstanbul'da dün yaşanan nevruz gerginliği nedeniyle 39 otobüs, 42 otobüs durağı, 6 tramvay hasar gördü.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada meydana gelen toplam zarar 1 milyon 80 bin lira olduğu bildirildi.

İstanbul'da dün meydana gelen nevruz olaylarıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) açıklama yaptı. İBB, "Çıkan olaylarda çok sayıda toplu taşım aracına büyük zarar verildi. Güvenlik nedeniyle bazı hatların güzergâhlarında değişiklik yapıldı" denildi.



39 otobüs taşlandı



Açıklamada zarar bilançosu şu şekilde belirtildi:

"Olaylar sırasında İETT 14 tanesi metrobüs hattında olmak üzere diğer hatlarla birlikte 39 otobüs göstericiler tarafından taşlanarak büyük hasar gördü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdürlüğü'ne ait çocuklar için trafik eğitim otobüsü de yakılarak hasar verildi.



İstanbul Valisi'nden nevruz açıklaması



Metrobüs hattında 5 adet iade validatörü Akbil cihazı, Güvenlik monosu, 1 adet raket camı, 42 adet üst geçitte ve üst geçit rampasında bulunan korkuluk camları, E-5 üzeri karşılıklı otobüs durağı camları göstericiler tarafından kırıldı. Yenikapı'dan Zeytinburnu sahile kadar olan hatta ise 42 otobüs durağı göstericiler tarafından parçalandı"



6 tramvayda hasar var



"Ulaşım A.Ş İstanbul Metrosu hafif tramvay hattında ise 6 tramvay aracına göstericiler tarafından hasar verildi, vagonların çok sayıda camı karıldı. Çok sayıda Jeton Satış Makinesi ve turnikeler kullanılamaz hale geldi. Hafif tramvay hattında ilk belirlemeleri göre 250 bin TL işletme gideri, 200 bin TL ise maddi hasar tespit edildi. Yakılan otobüsün bedeli: 30,000 TL Servise çıkamayan araçlarımızın işletme kaybı: 126.000 TL Zarar gören araçlarımızın malzeme + İşçilik bedeli: 74,445 TL Toplam: 230,445 TL, Duraklara verilen hasarın maliyeti 168.000TL olarak hesaplandı. İstanbul'da toplu ulaşıma verilen maddi zararın genel toplamı ise: yaklaşık 1 milyon 80 bin TL olarak tespit edildi"