İstanbul'daki müdahalelerde 'tarihi geçmiş biber gazı kullanıldı' iddiası

İstanbul’da polisin "Dikkat son kullanma tarihinden sonra kullanmak tehlikelidir!" yazan son kullanma tarihi geçmiş bulunan gaz bombalarının kullanıldığı öne sürüldü.

1 Mayıs’ta Taksim’e çıkmak amacıyla Şişli, Okmeydanı, Beyoğlu, Beşiktaş gibi merkezlerde toplanana eylemcilere polis biber gazı ve TOMA ile müdahale etti.

DiHA’nın haberine göre, polis müdahalesinde son kullanma tarihinin geçmesi halinde tehlikeli olduğu uyarısı yer alan gaz bombaları kullanılıyor. İddiaya göre, son kullanma tarihlerinin geçtiği yine gaz bombası fişeklerinin üzerinde yazıyor.

Brezilya malı olduğu görülen gaz bombası fişeklerinde yer alan uyarı yazısı şu şekilde:

"Dikkat son kullanma tarihinden sonra kullanmak tehlikelidir.

Seri: ABF-C

Üretim Tarihi: 03/2009

Son Kullanma Tarihi: 03/2014

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