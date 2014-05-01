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İstanbul'daki müdahalelerde 'tarihi geçmiş biber gazı kullanıldı' iddiası

1 Mayıs'ta Taksim'e çıkmak isteyen eylemcilere yönelik müdahalelerde polisin, tarihi geçmiş biber gazlarının kullandığı iddia edildi

01 Mayıs 2014 16:16

İstanbul’da polisin  "Dikkat son kullanma tarihinden sonra kullanmak tehlikelidir!" yazan son kullanma tarihi geçmiş bulunan gaz bombalarının kullanıldığı öne sürüldü.

1 Mayıs’ta Taksim’e çıkmak amacıyla Şişli, Okmeydanı, Beyoğlu, Beşiktaş gibi merkezlerde toplanana eylemcilere polis biber gazı ve TOMA ile müdahale etti.

DiHA’nın haberine göre, polis müdahalesinde son kullanma tarihinin geçmesi halinde tehlikeli olduğu uyarısı yer alan gaz bombaları kullanılıyor. İddiaya göre, son kullanma tarihlerinin geçtiği yine gaz bombası fişeklerinin üzerinde yazıyor. 

Brezilya malı olduğu görülen gaz bombası fişeklerinde yer alan uyarı yazısı şu şekilde: 

"Dikkat son kullanma tarihinden sonra kullanmak tehlikelidir. 
Seri: ABF-C
Üretim Tarihi: 03/2009
Son Kullanma Tarihi: 03/2014

Made İn Brazil"

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