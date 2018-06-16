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 İSTANBUL'DAKİ MİTİNGLERDE 18 BİN POLİS GÖREVLENDİRİLDİ

  *Önlemler kapsamında 6 polis helikopteri, 5 deniz botu ile 56 zırhlı araç ile 85 TOMA kullanılacak

16 Haziran 2018 17:28

 
*Önlemler kapsamında 6 polis helikopteri, 5 deniz botu ile 56 zırhlı araç ile 85 TOMA kullanılacak.

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA
 İstanbul\'da 17 Haziran Pazar günü Yenikapı Miting Alanı\'nda gerçekleştirilecek olan AK Parti İstanbul mitingi ve Bakırköy Halk Pazarı\'nda gerçekleştirilecek HDP mitingi kapsamında toplam 18 bin polis görev alacak. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 17 Haziran Pazar günü Yenikapı Miting Alanı\'nda gerçekleştirilecek olan Adalet ve Kalkınma Parti İstanbul Mitingi ve Bakırköy Halk Pazarı\'nda gerçekleştirilecek Halkların Demokratik Partisi  mitingi kapsamında geniş güvenlik önlemleri aldı. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, AK Parti ve HDP mitinglerinde toplam 18 bin polis, 6 polis helikopteri, 5 deniz botu, 56 zırhlı araç ile 85 TOMA destek verecek. 
 

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