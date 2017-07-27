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İstanbul'daki lüks otelde yangın paniği!

Yangın yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı

27 Temmuz 2017 11:11

Bayrampaşa’da lüks bir otelin jeneratör bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, otelde kalanlar tahliye edildi. 

Yangın saat 05.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Erciyes Sokak üzerinde bulunan lüks bir otelde meydana geldi. İddialara göre otelin jeneratör kısmında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede jeneratör bölümünün bir kısmını kapladı. Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine Bayrampaşa başta olmak üzere çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Otelde kalan vatandaşlar tahliye edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Şans eseri yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangın otele sıçramadan söndürüldü. Otelin bahçesinde bekleyen otel müşterileri yangın söndükten sonra otele geri döndü.

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