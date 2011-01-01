-İSTANBUL'DAKİ KUTLAMALARDA 64 GÖZALTI İSTANBUL (A.A) - 01.01.2011 - İstanbul'daki yılbaşı kutlamalarında, 33'ü taciz iddiasıyla olmak üzere 64 kişi gözaltına alındı. Taksim ve Nişantaşı başta olmak üzere kentin önemli merkezlerinde düzenlenen kutlamalar sırasında polis ekipleri uygulama ve kontroller gerçekleştirdi. Taksim ve Nişantaşı'nda 15'er kişi, Asya yakasındaki bir konserde 2, Unkapanı'nda ise 1 kişi taciz iddiasıyla gözaltına alınırken, polis, aralarında aranan kişilerin de bulunduğu 31 kişiyi de hırsızlık, bıçakla yaralama, uyuşturucu madde satmak ve kullanmak ile benzer suçlardan gözaltına aldı. Bu kişiler arasında bulunan bir kadının da ''teşhircilik'' suçundan gözaltına alındığı öğrenildi. Kutlamalar sırasında vatandaşların oluşturduğu kalabalık içerisinde çok sayıda kavga çıktı. Polis ekipleri, olaylara müdahale ederek daha fazla büyümesini önledi. Laf atma ve sözlü sataşma sonucu Beyoğlu bölgesinde 2, Nişantaşı'nda ise 1 kişi bıçakla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ambulanslar kalabalık nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti. İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, İstiklal Caddesinde dolaşarak, Beyoğlu'ndaki ekiplerin çalışmalarını denetledi.