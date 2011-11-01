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İstanbul'daki KCK operasyonu: 23 tutuklama İSTANBUL (A.A)

01 Kasım 2011 16:03

-İstanbul'daki KCK operasyonu: 23 tutuklama İSTANBUL (A.A) - 01.11.2011 - PKK terör örgütünün şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Prof. Dr. Büşra Ersanlı ile Belge Yayınları yetkilisi Ragıp Zarakolu'nun da aralarında bulunduğu 23 kişi tutuklandı. Savcılıkça tutuklanmaları istemiyle gönderilen 47 şüpheliden, aralarında Prof. Dr. Büşra Ersanlı ile Belge Yayınları yetkilisi Ragıp Zarakolu'nun da bulunduğu 24 kişinin nöbetçi İstanbul, 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ifadesi alındı.  Mahkeme, Ersanlı ve Zarakolu'nun da aralarında bulunduğu 23 kişinin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçunun niteliği, mevcut delil durumu ve kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme 1 kişiyi de serbest bıraktı. Mahkemenin kararının şüphelilere okunmasının ardından, şüpheliler ve avukatları alkışlı protestoda bulundu.   Öte yandan, şüphelilerin çokluğu göz önüne alınarak, görevlendirilen ikinci hakim tarafından ifadeleri alınan 23 kişinin işlemleri ise halen devam ediyor.  Dün sabah saatlerinde Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 50 şüpheliden 3'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

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