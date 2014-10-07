Kobanê direnişine destek eylemleri düzenlendi

HDP'nin yaptığı eylem çağrısının ardından Türkiye'nin bazı illerinde gösteriler düzenlenmeye başladı. İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Van ve Artvin Hopa'da eylemler düzenleniyor.

Diyarbakır'da eylemler DBP önünde ve Bağlar mevkiinde devam ediyor. Gösteriye katılanlar, polis müdahalesiyle karşı karşıya geldi.

Polisin gösterilere müdahale bulunduğu bir diğer şehir ise Van. Van'daki göstericiler ile polis arasında çatışmalar yaşanıyor.

HDP, halkı 'süresiz direnişe' çağırmış; çağrısında, "Kobanê'de yaşanan vahşete karşı harekete geçmelidir. Bundan böyle her yer Kobanê'dir" ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul'da otobüs yakıldı

Gazi Mahallesi'nde, Kobanê'ye yönelik IŞİD saldırılarını protesto eden gruba polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Göstericilerin ateşe verdiği bir belediye otobüsü kullanılamaz hale geldi.