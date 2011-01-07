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Dünya

İSTANBUL'DAKİ İRAN MÜZAKERESİ 20 OCAKTA BRÜKSEL (A.A)

07 Ocak 2011 18:14

-İSTANBUL'DAKİ İRAN MÜZAKERESİ 20 OCAKTA  BRÜKSEL (A.A) - 07.01.2011 - İran'ın BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile (5+1) İstanbul'da 3 gün sürecek nükleer müzakerelerinin 20 Ocakta başlayabileceği açıklandı. 5+1 ülkeleri adına İran'la müzakereleri yürüten AB Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'ın sözcüsü Maja Kocijancic, İstanbul'daki müzakereler için kesinleşmese de İran tarafının olumlu baktığı tarihin 20 Ocak olduğunu söyledi. AB kaynakları, Ashton'ın başkanlığındaki heyetle İran tarafının 20 Ocakta akşam yemeğiyle başlaması öngörülen müzakerelerin 22 Ocak sabahına kadar sürmesinin planlandığını bildirdi. İran'ın ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya'yla nükleer müzakereleri BM Güvenlik Konseyi'nin ilave yaptırım kararı üzerine askıya alınmış ve aralık ayında Cenevre'de yeniden başlamıştı.

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