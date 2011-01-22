-İSTANBUL'DAKİ İRAN GÖRÜŞMELERİ İSTANBUL (A.A) - 22.01.2011 - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal, Türkiye'nin İran görüşmeleri boyunca vaki talepler çerçevesinde taraflarla temas halinde olduğunu ve gerekli yapıcı telkinlerde bulunduğunu belirtti. Ünal, düzenlediği basın toplantısında, 5+1 (BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve Almanya) ile İran arasında dün ve bugün Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmeler için İstanbul'da bir araya gelindiğini anımsatarak, toplantıda tarafların nükleer konularda işbirliği için ortak zemin bulunmasına yönelik temaslarda bulunduklarını, bu vesileyle karşılıklı beklentilerini dile getirdiklerini kaydetti. Görüşmeler sırasında Viyana Grubu ülkeleri (ABD, Rusya, Fransa) ile İran'ın İlk kez ayrı bir toplantı da yaptıklarını belirten Ünal, ''Türkiye görüşmeler boyunca vaki talepler çerçevesinde taraflarla temas halinde olmuş, gerekli yapıcı telkinlerde bulunmuştur. Tabiatıyla bu süreçte esas olan, tarafların kendi aralarında bir uzlaşmaya varmalarıdır'' dedi. Ünal, tarafların, gelecek dönemde görüşmelerin sonuçları temelinde sorunlu konuların çözüme kavuşturulması amacıyla görüşmelere kapıyı açık bırakmalarını memnuniyetle karşıladıklarını ve İstanbul'da yapılan önerileri ayrıntılı biçimde değerlendirmelerini beklediklerini ifade etti. Selçuk Ünal, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürecin ilerletilmesi, konunun barışçı bir çözüme kavuşturulması yönünde gayretlerini sürdüreceğini bildirdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ve 5+1 temsilcileri ile İran Milli Güvenlik Yüksek Kurulu Genel Sekreteri Said Celili'ye, İstanbul görüşmelerinde sergiledikleri açık fikirli tutum ve Türkiye ile yaptıkları işbirliği için teşekkür ettiklerini söyleyen Ünal, bundan sonraki çabaları için de başarı dileklerini sunduklarını ifade etti. -SORULAR- Bir gazetecinin, ''Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun görüşmelere ortamı yumuşatmak için mi dahil olduğu'' yönündeki sorusu üzerine Ünal, Türkiye için öncelikle önemli olan şeyin bu toplantıların gerçekleşmesi olduğunu belirtti. Türkiye'nin ev sahibi ülke olmasının da memnuniyet verici olduğunu dile getiren Ünal, ancak gerektiği takdirde, taraflardan herhangi biri görüşme veya katkı sağlanmasını istediğinde ellerinden geleni ev sahibi ülke statüsünde yapacaklarını daha önceden belirttiklerini vurguladı. Ünal, bu çerçevede Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun kendisiyle görüşme talebinde bulunan her heyet ile bir araya geldiğini ve zaman zaman da tavsiyelerde bulunduğunu ifade etti. Türkiye'nin ileride tekrar ev sahipliği yapmasının söz konusu olup olmadığı sorulan Ünal, başka bir toplantı yapılmasının taraflara bağlı olduğunu belirtti. İleride Türkiye'nin bu konudaki rolüyle ilgili beklentilerinin ne olduğunun sorulması üzerine de Ünal, Türkiye'nin ilk başından beri konunun çözümüyle ilgili çaba gösterdiğine dikkati çekerek, ihtiyaç duyulması halinde de desteğe hazır olduğunu belirttiğini anımsattı. Ünal, gerçekleşen toplantının bu konudaki tavırlarının bir göstergesi niteliğinde olduğunu kaydetti. ''Toplantılardan olumlu sonuç çıkmaması üzerine Türkiye'nin üzülüp üzülmediği'' sorulan Ünal, toplantının gerçekleşmiş olmasının önemli olduğunu ve ilk kez Viyana Grubu'nun İran ile bir araya geldiğini söyledi.