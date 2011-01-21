-İSTANBUL'DAKİ İRAN GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 21.01.2011 - İran'ın nükleer programıyla ilgili 5+1 ülkeleri (BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve Almanya) ile İran arasındaki görüşmeler, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da başladı. Çırağan Sarayı'ndaki toplantılara katılan heyetlere, 5+1 adına Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, İran adına İran Milli Güvenlik Yüksek Kurulu Genel Sekreteri ve İran'ın Nükleer Başmüzakerecisi Said Celili başkanlık yapıyor. Basına kapalı yapılan toplantı, 2 gün sürecek.