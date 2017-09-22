İstanbul'daki ILO toplantısına alt düzey katılım

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 2-5 Ekim tarihlerinde İstanbul’da yapılması öngörülen 10'uncu Avrupa Bölge Toplantısı'nı, Avrupalı sendikaların boykot kararı almasının ardından benzer bir adım hükümetlerden geldi. Avrupa Birliği’nden çok sayıda ülkenin Türkiye’de son dönemde görülen antidemokratik uygulamalara tepki göstermek için gelecek ay İstanbul’da yapılacak uluslararası toplantıya alt düzeyde temsilci göndermesi bekleniyor.

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) ile Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC), Türkiye’de sendikalara yönelik baskıları, antidemokratik uygulamalara tepki göstermek için İstanbul’daki toplantıyı boykot etme kararı almış, Avrupa hükümetlerine de bu yönde çağrıda bulunmuştu.

DW Türkçe’nin edindiği bilgilere göre bu çağrıyı değerlendiren AB üyesi ülkelerinin büyük çoğunluğu, heyetlerinin temsil düzeyini düşürme kararı aldı.

Almanya Berlin'den heyet göndermiyor

ILO Avrupa Bölge Toplantıları’na geçmişte üst düzey katılıma önem veren Alman hükümeti, bu kez İstanbul’daki toplantıya, Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde görevli bir uzman yardımcısını gönderecek.

Toplantıya ayrıca ILO nezdindeki daimi temsilcilikte çalışan bir danışman gönderilecek.

DW Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı Sözcü Vekili Christian Westhoff, Alman hükümetinin İstanbul’daki ILO toplantısına uzman düzeyinde katılacağını doğruladı.

Westhoff, “Federal hükümet, bölgesel toplantıya uzman düzeyinde katılacak. Bu katılım da bölgesel toplantıyı organize eden, BM’nin özel örgütü ILO’ya saygının bir gereğidir” açıklamasını yaptı.

Yetkili, AB ve Almanya’nın ILO’nun Haziran ayındaki toplantısında, bu toplantının Türkiye’de yapılmasından yana tavır aldığını, bunda temel sendikal hakların korunması konusunda “Türkiye ile diyaloğun muhafaza edilebilmesi temennisinin” etkili olduğuna dikkat çekti.

Bununla birlikte Westhoff, sendikaların boykot kararını anlayışla karşıladıklarına işaret etti.

Westhoff, Alman Sendikalar Konfederasyonu (DGB) Başkanı Reiner Hoffmann’ın boykot kararları hakkında yazdığı ve gerekçelerine yer verdiği mektup için, “Açıklanan nedenlere saygı duyuyoruz” dedi.

ILO Direktörü: Saygı duyuyoruz

ILO'nun Avrupa ve Orta Asya'dan Sorumlu Direktörü Heinz Koller de İstanbul konusunda yaşanan gerilimle ilgili DW Türkçe’nin sorularını yanıtladı.

Bazı sendikaların İstanbul toplantısını boykot etme kararı aldıklarını ve bundan haberdar olduklarını, diğer bazı sendikaların ise toplantıya katılacaklarını bildirdiklerini söyleyen Koller, “Her iki karara da saygı duyuyoruz” dedi.

Toplantının İstanbul’da yapılması konusunda alınmış bir karar olduğunu hatırlatan Direktör Koller, “Bu nedenle, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün sekretaryası olarak faaliyet gösteren Uluslararası Çalışma Ofisi olarak bizim görevimiz alınan bu kararın uygulanmasını sağlamaktır” diye konuştu.

Almanya başta olmak üzere çok sayıda AB hükümetinin toplantıya düşük düzeyde katılım kararını ise Koller, “İLO üyesi devletlerin hangi düzeyde katılımı uygun gördükleriyle ilgili yorum yapmamız uygun düşmez” sözleriyle değerlendirdi.

Diplomatik sitem

Alman diplomatik kaynaklar, üyesi olunan ILO’nun toplantısına hiç katılmamanın söz konusu olamayacağına dikkat çekerken Almanya’nın katılımın en alt düzeyde gerçekleştirilmesinin, çok ciddi bir diplomatik mesaj içerdiğine vurgu yaptı.

AB ülkelerinin çoğunluğunun alt düzeyde temsilci göndereceği toplantıya Azerbaycan, Rusya ve Ukrayna’nın çalışma ve sosyal politikalar bakanları katılacak.

Sadece AB Dönem Başkanı Estonya'dan bakan düzeyinde katılım ve ayrıca toplantıda bazı oturumlara konuşmacı olarak katılması planlanan bakanların İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

DW Türkçe’ye boykot kararını açıklayan Alman Sendikalar Konfederasyonu (DGB) Başkanı Reiner Hoffmann, Türkiye'de son dönemde demokrasi, işçi hakları, örgütlenme özgürlüğü gibi konularda yaşanan gelişmelerden rahatsız olduklarını vurgulamıştı.

Avrupa Sendikaları Konfederasyonu (ETUC) Dış İlişkiler Sorumlusu Patrick Itschert de DW Türkçe'ye “Boykot kararımız Erdoğan’ın, Türk halkına hizmet etmeyen politikalarına karşı çok güçlü bir itirazın ifadesidir. Bu büyük bir ihtimalle bu çapta gerçekleşen ilk boykot” demişti. Itschert ayrıca ETUC üyesi sendikaların kendi hükümetlerine İstanbul toplantısına katılmama çağrısı yaptığını açıklamıştı.

Değer Akal / Berlin

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