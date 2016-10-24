İstanbul'daki ilk 'FETÖ' iddianamesi kabul edildi, 21 polis için 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet isteniyor

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimine ilişkin İstanbul'da hazırlanan ilk iddianame kabul edildi. 21 polis hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, 8 polis hakkında ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; 29 polis hakkında açılan davanın iddianamesinde, şüpheli polislerin darbeci askerlerle işbirliği yaptıkları, halkın direncini kırmaya çalıştıkları belirtildi.

"Ya göreve gelmediler ya da darbeye direnenler vazgeçirmeye çalıştılar"

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Savcısı Evliya Çalışkan tarafından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 29 polis hakkında hazırladığı 59 sayfalık iddianameyi kabul etti. İddianamde, aralarında polis helikopteri pilotlarının da bulunduğu çeşitli rütbelerde ve birimlerde görevli 25'i tutuklu 29 polis şüpheli olarak yer aldı. İddianamede, şüphelilerin ya göreve gelmedikleri ya da darbeye direnen arkadaşlarını ve vatandaşları vazgeçirmeye çalıştıkları iddia edildi.

"Kadınların kucaklarında çocuklarıyla kendilerini tanklara, bombalara siper ettiği bir ortamda..."

İddianamede şu ifadelere yer verildi:

"Doğru zamanda doğru yerde bulunan tek bir kişinin, dik bir duruşun, yerinde söylenen cesur bir sözün ve hepsinden önemlisi doğru ve yerinde kullanılan tek bir kurşunun ülkenin kaderini çizdiği, kadınların kucaklarında çocuklarıyla kendilerini, tanklara, bombalara siper ettiği, erkeklerin kendini tankların önüne attığı, yaşlısı genci, kadını erkeği velhasıl toplumun her kesiminden,vatandaşın yoksunluklar içinde adeta yalın el çıplak ayak terör örgütüne kahramanlık ve direniş dersi verdiği bir ortamda, TSK dışında devletin elindeki tek meşru silahlı güç olan Emniyet Teşkilatına mensup bir kısım personelin, çeşitli bahanelerle görev yerine gelmemek, terör örgütüne direnmemek, terör örgütüne direnen vatandaş ve kolluk görevlilerinin şevk ve cesaretini kırmak için mesaj, söz ve davranışlarıyla bozgunculuk yapmak türü eylemlerde bulumuşlardır"

"Emniyetten gelen emirleri yerine getirmeyin, askere teslimiyet gösterin"



İddianamede, şüpheli Eyüp Ş.'nin telefonunda ele geçirilen ve FETÖ yöneticileri tarafından gönderildiği ifade edilen mesajda, "Herkes arkadaşlarını yönlendirsin ve askerlerin müdahalesine yardımcı olunmasını temin etsin. Direnmesinler, direnen emniyet güçlerine engel olsunlar. Özellikle Özel Harekât ve Çeviktekiler askere teslimiyet gösterin. Emniyet'ten gelen emirleri de yerine getirmeyin. Ankara'da kim varsa silahını alıp direnen herkesi indirsin" ifadelerinin yer aldığı kaydedildi.

"Pilotlar emirlere uymadı, helikopterleri kaldırmadı"

İddianamede, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde kadrolu pilotlar Tolga G., ve Ender K., ile sözleşmeli pilot Mehmet Barış A.'nın darbe girişimi sırasında görev yerlerinde bulundukları ancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı korumak için özel harekat timini Huber Köşkü'ne götürmek için verilen emirleri uygulamadıkları belirtildi. Şüpheli pilotların darbe girişimi esnasında helikopteri kaldırmak için yazılı emir istedikleri kaydedilen iddianamede, şüpheli Ender K.'nın, "Ben yazılı emir isterim, yazılı emir olmadan hiçbir şekilde kalkmam, zaten şu an bir darbe söz konusu bununla ilgili kimden talimat alacağımı ben bilmem" dediği belirtildi. Yetikli amirin talimatında ısrar etmesi üzerine Ender K.'nın bu kez, "Ben gene de kalkmıyorum, konunun sonucunu görmem lazım. O helikopteri kaldırıp özel harekatçıları oraya götürürsem bu darbeciler bizi asar, ben darbenin tarafı olamam" diyerek emir ve talimatı kabul etmediği ifade edildi. İddinamede, "Şüphelilerin bu tavırlarıyla, yasal kamu hiyeraşisini değil, adeta ve açıkca silahlı terör örgütünün emir, tavır ve değerlendirmelerini esas alacaklarını ortaya koymuşlardır" denildi.

"Herkes darbeyi şiddetle kınayan açıklama yapsın"

Komiser yardımcısı şüpheli Ersan G.'nin telefonunda ise darbeye destek veren polislere gönderilen mesajın ele geçirildiği belirtildi. 16 Temmuz 2016 günü 05.20'de darbenin başarısız olduğu anlaşılınca, "Bölge imamları" kaydıyla gönderilen mesajda, "Durum kötü, çok acil duyuru tüm il ve ilçe imamlarına, abilere, ablalara, kurum imamlarına iletin, tüm hizmet mensupları darbeyi şiddetle kınayan açıklama yapsın, meydanlara inip kendisini kamufle etsin, resim çekilip sosyal medyada yayınlasın, asla muhterem hoca efendinin adı geçmesin açıklamalarda, hepimizi alabilirler herkes, 'darbeden haberim yok. TV'de gördüm' desin, asla hükümete ve Tayyip'e karşı olumsuz bir paylaşım yapmayın, bu gurubu kapatıyorum şimdi" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

"Kamuflajları hazırlayın, yarın asker oluyoruz"

Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğünde Polis Memuru olarak görev yapan şüpheli İshak E., de WhatsApp grubundan asker fotoğrafı paylaşarak "Bunların anlamını biliyor musunuz, yarın kamuflajları hazırlayın, yarın asker oluyoruz" şeklinde mesaj attığı kaydedildi.

21 polis için 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi



Büyük kısmı "Bylock" kullanıcısı olduğu tespit edilen şüphelilerden 21 polis hakkında "Darbeye teşebbüs" suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, 8 polis hakkında ise "Terör örgütü üyeliği" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

