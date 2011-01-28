-İSTANBUL'DAKİ HİZBULLAH SORUŞTURMASI İSTANBUL (A.A) - 28.01.2011 - Terör örgütü Hizbullah'a yönelik soruşturma kapsamında, Doğruhaber Gazetesi İstanbul Temsilciliği ile iki derginin faaliyet gösterdiği Esenler'deki binada yapılan arama tamamlandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bilişim Suçları ve Sistemleri Şube Müdürlüğü ekiplerince, Doğruhaber Gazetesi İstanbul Temsilciliği, İnzar dergisi ve Kelhaamed dergisinin faaliyet gösterdiği Esenler'deki binada sürdürülen arama çalışması sona erdi. Polis ekipleri, 6 çuval dolusu hard disk kopyası, CD ve belgeyi tutanakla kayıt altına aldıktan sonra incelenmek üzere emniyete götürdü. Arama çalışmasının polis tarafından kamerayla görüntülendiği de öğrenildi.