İstanbul'daki havalimanlarından 102 milyon yolcu geçti

Gökhan Artan / İstanbul, 9 Ocak (DHA) - Turizm sektöründeki canlanma, havalimanlarından geçen yolcu sayılarına da olumlu yansıdı. İstanbul\'un iki havalimanından 2018 yılında geçen yolcu sayısı 102 milyonu geçti. Atatürk Havalimanı\'nda 2018 yılında 68 milyon, Sabiha Gökçen Havalimanı\'ndan ise 34 milyon yolcu geçti.

Türkiye genelinde transit yolcular da dahil, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8.6 artışla yolcu sayısı 210 milyon 190 bine yükseldi.

Atatürk Havalimanı\'nda bir önceki yıla göre yolcu sayısı yüzde 6 artarak 67 milyon 981 bine çıktı. Yolcu sayılarında en çok artış, yüzde 10 ile dış hat uçuşlarında yaşandı. Atatürk Havalimanı\'ndan 19 milyon 170 bin iç ve 48 milyon 811 bin dış hat yolcusu geçti.

Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda dış hat yolcusu yüzde 13 arttı

Açıldığı 2001 yılında sadece 47 bin yolcunun kullandığı Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu sayısı 34 milyonu da geçti.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 2018 yılında yolcu sayısını yüzde 9.0 artırdı. Yeni havayolu şirketlerinin de uçuşlara başladığı Sabiha Gökçen\'den geçen yolcu sayısı 34 milyon 137 bine çıktı. Havalimanında dış hat yolcu sayısı yüzde 13, iç hatlarda ise yüzde 7.0 artması dikkat çekti.

Sabiha Gökçen Havalimanı iç hatlarda 22 milyon 469 bin yolcuyu, dış hatlarda ise 11 milyon 67 bin yolcuyu ağırladı.

Resmi açılışı 29 Ekim\'de yapılan ve THY\'nin bazı noktalara uçuşlara başladığı İstanbul Havalimanı\'ndan geçen yolcu sayısı ise 95 bin 330 oldu.

Antalya\'da dış hat yolcu artışı yüzde 30 oldu

Turizm sektöründeki artış Antalya Havalimanı\'ndan geçen yolcu sayısının 31 milyonu geçmesini sağladı. Havalimanından yüzde 22 artışla 31 milyon 566 bin yolcu geçti.

Antalya Havalimanı, iç hatlarda yüzde 2 artışla 7 milyon 563 bin yolcu, dış hatlarda ise yüzde 30 artışla 24 milyon yolcu ağırladı.

Ankara Esenboğa Havalimanı\'nı yüzde 6 artışla 16 milyon 733 bin yolcu kullandı. Bu yolculardan 14 milyon 483 bini iç hat yolcularından oluştu.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı\'ndan ise yolcu sayısı yüzde 5.0 artışla 13 milyon 426 bin yolcu geçti.

Balon turizmi Kapadokya\'yı uçurdu

Balon turizmi, Kapadokya Havalimanı\'nda yolcu sayısının bir önceki yıla göre yüzde 198 artmasına neden oldu. Kapadokya Havalimanı\'nı 381 bin yolcu kullandı. Kapadokya Havalimanı\'nda iç hat yolcu sayısı yüzde 197 artışla 379 bine, dış hat yolcusu ise yüzde 410 artışla 2 bin 491\'e çıktı.