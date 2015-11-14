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İstanbul'daki G-20 protestolarında 7 kişi gözaltına alındı

Almanya be İngiltere başkonsoloslukları önünde protesto gösterileri düzenlendi

14 Kasım 2015 13:43

Almanya ve İngiltere başkonsoloslukları önündeki G-20 protestolarında 7 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da yapılacak G-20 zirvesini protesto etmek isteyen bir grup, Almanya Başkonsolosluğu önünde pankart açıp slogan attı. Polisin müdahale ettiği eylemciler kaçarak uzaklaştı. İngiltere Başkonsolosluğu önünde bir araya gelen aynı eylemciler, polis tarafından gözaltına alındı.

Almanya Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup, Antalya'da yapılacak olan G-20 Zirvesini protesto etmek için pankart açıp slogan attı. Polisin müdahale ettiği eylemciler kaçarak uzaklaştı. Bir süre sonra İngiltere Başkonsolosluğu önünde bir araya gelen 7 eylemci, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
 

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