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İstanbul'daki dünkü yağış Çengelköy'deki tarihi çınarı yıktı!

Dün yaşanan şiddetli dolu yağışı Çengelköy'de de hasara neden oldu

28 Temmuz 2017 10:53

İstanbul'da meydana gelen şiddetli dolu yağışı pek çok zarara sebebiyet verirken, yağışlar sonucunda Çengelköy'deki Çınaraltı Meydanı'nda bulunan tarihi çınarın da yıkıldığı öğrenildi.

İstanbul’da meydana gelen şiddetli dolu yağışı pek çok zarara sebebiyet verirken, yağışlar sonucunda Çengelköy’deki Çınaraltı Meydanı’nda bulunan tarihi çınarın da yıkıldı. Meydana ismini veren asırlık çınar, yaşanan şiddetli yağışa dayanamadı ve köklerinden sökülerek devrildi. Aynı zamanda meydanda bulunan çay bahçesinde de hasar meydana geldiği görüldü.

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