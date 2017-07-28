İstanbul'daki dünkü yağış Çengelköy'deki tarihi çınarı yıktı!

İstanbul'da meydana gelen şiddetli dolu yağışı pek çok zarara sebebiyet verirken, yağışlar sonucunda Çengelköy'deki Çınaraltı Meydanı'nda bulunan tarihi çınarın da yıkıldığı öğrenildi.

İstanbul’da meydana gelen şiddetli dolu yağışı pek çok zarara sebebiyet verirken, yağışlar sonucunda Çengelköy’deki Çınaraltı Meydanı’nda bulunan tarihi çınarın da yıkıldı. Meydana ismini veren asırlık çınar, yaşanan şiddetli yağışa dayanamadı ve köklerinden sökülerek devrildi. Aynı zamanda meydanda bulunan çay bahçesinde de hasar meydana geldiği görüldü.