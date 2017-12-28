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Ekonomi

İstanbul'daki dev AVM rekor fiyata satıldı

Emlak Konut, Metropol İstanbul'un satış bedelini 1 milyar 361 milyon 898 bin TL olarak duyurdu

28 Aralık 2017 02:02

Emlak Konut, İstanbul'daki dev AVM'nin satışı ile ilgili Borsa İstanbul'a bildirimde bulundu. Yapılan bildirime göre 471 bağımsız bölümün olduğu AVM 1 milyar 361 milyon 898 bin TL'ye satıldı.

Konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Metropol İstanbul projesinde toplam 103.020,33 m2 brüt satılabilir alana sahip; 471 adet bağımsız bölümden oluşan AVM, KDV hariç 1.154.150.847,46 TL (KDV dahil 1.361.898.000 TL) bedelle satılmıştır. Söz konusu satışın Emlak Konut payı tutarı 587.658.987 TL (KDV Dahil) dir. Emlak Konut payının 114.347.500 TL si peşin kalan 473.311.487 TL, 27 eşit taksitte tahsil edilecektir."

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