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İstanbul'daki darbe teşebbüsü ana davası (1)

  Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA) Terör Örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'daki eylemleri planladıkları iddia edilen 6'sı general 9'u firari 24 sanığın yargılandığı davanın 7

23 Ağustos 2017 15:31

 

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA) Terör Örgütü FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul\'daki eylemleri planladıkları iddia edilen 6\'sı general 9\'u firari 24 sanığın yargılandığı davanın 7. duruşması başladı. Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünün karşısında bulunan binada İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmaya 15 tutuklu sanık ile taraf avukatları hazır bulundu.

SANIK KARAKAYA SAVUNMA YAPTI

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık eski Kurmay Yarbay Fatih Karakaya, emir komuta zinciri dışına çıkmadığını belirterek, hakkındaki suçlamaları reddetti. 

Kışlada yılda  iki kez mühimmat sayımı yapıldığı, ilkinin 15 Ocak\'ta diğerinin 15 Temmuz\'da yapıldığını kaydeden sanık Karakaya, \"Sorumluluğum grereği o gün cephanelikteydim, sayıma nezaret etmek zorundaydım\" diyerek sayımın darbeyle ve suçla bir ilgisinin olmadığını savundu. \"Suçsuz yere bir olayın ortasında kaldım. Bir an firar etmek aklıma gelmedi\" diyen sanık Karakaya \"Darbe girişimi olduğunu anladığımda Onur Karan\'ı aradım. \'Halka ateş etmeyin\' dedim. Onur Karan da \'Havaya ateş ettim halk galeyana geldi\' dedi. Ben de \'Ateş etmeyin\' emri verdim. Olayın kalkışma olduğunu anlayınca personeli kışlaya çağırdım, personel de  geri döndü. 

Ben araçları kışladan çıkarma emri vermedim, zaten öyle bir yetkim de yok. Benim sevk ve idarem de değildirler. Ben darbe girişimi taraftarı olmadım,  hatta önlemeye çalıştım\" şeklinde konuştu. 

Duruşma Karakaya\'nın savunmasıyla devam ediyor.    

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