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İstanbul'daki darbe girişimi davaları Silivri'de görülecek

Bu kapsamda, 25'i tutuklu 29 polis hakkında İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın ilk duruşması 27 Aralık'ta büyük salonda yapılacak

01 Aralık 2016 17:48

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki davaların duruşmaları, Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan duruşma salonunda görülecek.

Silivri Cezaevi Kampüsü karşısında 2013'te Türkiye'nin en büyük duruşma salonu olarak yapılan 5 katlı bina, 17 bin metrekarelik alanda bulunuyor. İlk olarak İstanbul'da KCK ile DHKP-C davalarının görüldüğü binadaki büyük salon, yaklaşık 2 yıldır kullanılmıyordu.

Binada, duruşma salonları, nezarethane, basın odası, kafeterya, baro odası, müzakere odaları, hakim-savcı odaları ve yemekhane yer alıyor.

Küçük duruşma salonunun da yer aldığı binadaki büyük salon, 420 tutuklu, 580 avukat, 227 izleyici, 30 basın mensubu kapasiteli olarak yapıldı.

Küçük duruşma salonu ise 146 tutuklu, 136 avukat, 96 izleyici alabiliyor. Binanın bodrum katında ayrıca erkek ve kadın tutuklu bekleme odası ve jandarma bekleme odası bulunuyor.

'FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturmalar sonucu açılan davaların, İstanbul Adalet Sarayındaki salonların küçük olması ve güvenlik gerekçesiyle Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısında bulunan duruşma salonunda yapılması kararlaştırıldı.

 

İlk duruşma 27 Aralık'ta

 

Bu kapsamda, 25'i tutuklu 29 polis hakkında İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın ilk duruşması 27 Aralık'ta büyük salonda yapılacak.

Bunun yanı sıra, Ankara Sincan'da da FETÖ davaları için büyük bir duruşma salonu yapılıyor.

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