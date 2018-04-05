İSTANBUL'DAKİ DARBE FAALİYETLERİNİ BAŞLATMAKLA SUÇLANAN ESKİ KURMAY ALBAY SON SAVUNMASINI YAPTI

Yüksel KOÇ/İSTANBUL, (DHA)

Aralarında 4 general, 7 albay, 2 yarbay ve 1 binbaşının bulunduğu 14 sanıklı İstanbul\'daki ana darbe davasının 24. duruşması yapıldı. İstanbul\'daki darbe girişimine ilişkin faaliyetlerin başlaması için talimat vermekle suçlanan eski Kurmay Albay Muzaffer Düzenli, FETÖ yöneticisi ve sempatizanı olmadığını savunarak, \"Konsey üyesiysem, İstanbul\'daki eylemleri organize ettiysem, bu ana konseyle bir araya gelmem lazım. Ne İstanbul\'da ne de Ankara\'da darbe teşebbüsüne yönelik herhangi bir faaliyet yürütmedim. Suç teşkil eden herhangi bir eylemde bulunmadım\" dedi.

Pazartesi günü yapılan 21. duruşmada FETÖ / PDY\'nin lideri Fetullah Gülen\'in de aralarında bulunduğu 9 firari sanık ile tutuksuz sanık Erdal Öztürk\'ün dosyasının ayrılmasından sonra 14 tutuklu sanık ile devam edilen davanın 24. duruşması Kartal\'da bulunan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi\'nde yapıldı.

Duruşmanın sabah yapılan oturumunda üç tutuklu sanığın sorgusu yapıldı. İlk olarak eski Kurmay Albay Mehmet Kapan\'ın sorgusu yapıldı. Kendisini suçlayacak somut delil bulunmadığını öne süren Kapan, \"Hiçbir eylemim olmamasına rağmen tutuklu bulunmamın hukuki dayanağı olmadığını düşünüyorum\" dedi.

Darbe girişimi gecesi hiçbir eyleminin bulunmadığını savunan Kapan, yol kesme ve akademi öğrencilerine talimat verme yönündeki suçlamaları kabul etmedi.

Darbe girişimi öncesi 13 Temmuz tarihinde yapılan bilgilendirme toplantısına katıldığı yönündeki iddiayı da kabul etmeyen Kapan, \"İddianamede hiçbir delil gösterilmeden FETÖ üyesi olduğum iddia edilmiştir\" dedi.

İSTANBUL\'DAKİ DARBE GİRİŞİMİNİ BAŞLATMAKLA SUÇLANAN KURMAY ALBAY DA SON SAVUNMASINI YAPTI

Kapan\'ın ardından suç tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurumsal Dönüşüm Şube Müdürü olarak görev yapan ve İstanbul\'da darbe girişimi faaliyetlerinin başlaması için talimat verdiği iddia edilen tutuklu sanık eski Kurmay Albay Muzaffer Düzenli esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını yaptı.

FETÖ/PDY\'nin üyesi, yöneticisi ve sempatizanı olmadığını söyleyen Düzenli, 15 Temmuz\'dan sonra hakkında üç ayrı dava açıldığını söyledi. Terör örgütü üyesi ve yöneticiliği iddiasını reddeden Düzenli, \"Şahsımın terör örgütü üyesi, yöneticisi olduğuna dair hukuki kanıt yok. Ortada hukuki dayanaktan yoksun bir takım iddialar var. Konsey üyesiysem, İstanbul\'daki eylemleri organize ettiysem, bu ana konseyle bir araya gelmem lazım. Ne İstanbul\'da ne de Ankara\'da darbe teşebbüsüne yönelik herhangi bir faaliyet yürütmedim. Suç teşkil eden herhangi bir eylemde bulunmadım\" dedi.

Sonuç olarak örgüt aidiyetini gösterecek herhangi bir kanıtın bulunmadığını öne süren Düzenli, \"Hukuken iddialar somut maddi gerçeklere dayanır. Cezalar kesin delil ister diyor. Allaha şükür çok rahatım, ben kaderin bir tezahürü olarak burada bulunduğumu düşünüyorum. Hainlik olarak adlandırılacak bir yanlışın içinde bulunmadığımı Allah biliyor. Yüz yüze geldiğimiz şuradaki herkesle öbür tarafta da bir araya geleceğiz. Neyin ne olduğu ortaya çıkacak inşallah\" dedi.

ESKİ TUĞGENERAL ÖZKAN AYDOĞDU DA SON SAVUNMASINI YAPTI

Eski İstanbul 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, sıkıyönetim direktifinin kendisine 23.30 sıralarında geldiği zaman gerçeği anladığını savunarak, \"Kışladan çıkan birlikleri geri çağırdım, dönemeyecek durumda olanların da en yakın birliklere gitmeleri için emir verdim\" iddiasında bulundu.

15 Temmuz günü Anayasal düzen içinde muhtemel terör tehdidinin bertaraf edilmesi için göreve başlandığını savunan Aydoğdu, darbeyle ilişkili Yurtta Sulh Konseyi listesinin maddi gerçeklere dayanmadan oluşturulduğunu, bu listedeki kişilerden sadece birisini tanıdığını öne sürdü. 15 Temmuz 2016 tarihinde Ankara\'da Kara Kuvvetleri Karargahı\'nda yapılan toplantı dışında hiçbir toplantıya katılmadığını savunan Aydoğdu, \"O gece hazırlanan sıkıyönetim direktifine nasıl katkım olmuş olabilir\" dedi.

FETÖ üyesi olmadığını, Yurtta Sulh Konseyi üyesi olmadığını savunan Aydoğdu, \"FETÖ\'cü olarak bilinen herhangi bir kurumla ilişkim yok. Tüm terfilerimi süresinde aldım, erken terfi almadım. FETÖ ile irtibatım olmadığımı daha nasıl ispat edeceğimi bilemiyorum\" dedi. Aydoğdu, \"Bağımsız ve tarafsız olduğunu düşündüğüm mahkemenizin beraat kararı vereceğine inanıyorum\" diyerek savunmasını bitirdi.

Duruşma yarın sabah sanıkların ve avukatların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları ile devam edilecek.