-İSTANBUL'DAKİ BİLİŞİM OPERASYONUNDA 21 TUTUKLAMA KOCAELİ (A.A) - 02.03.2011 - İstanbul'da bilgisayarlarındaki kişisel bilgileri ele geçirdikleri kişilerin banka hesaplarındaki parayı kendi hesaplarına aktardıkları iddiasıyla yakalanarak adliyeye sevk edilen 25 zanlıdan 21'i tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ''suç işlemek için örgüt kurmak'', ''bilişim sistemlerine girerek menfaat temin etmek'' ve ''nitelikli dolandırıcılık'' iddiasıyla adliyeye sevk edilen 25 zanlı cumhuriyet savcısına ifade verdi. Daha sonra nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılardan Gani K, Duran K, Ali Güven M, Taner M, Osman G, Oktay S, Ender T, Mehmet Sabri E, Arif Y, Mehmet B, Ali Y, Ramazan Ç, Mehmet D, Hasan Basri A, İlker C, Cemal S, Erol K, Faruk K, Hacı Ali D, Hüseyin Ö. ve Mehmet B. tutuklandı, 4 zanlı ise serbest bırakıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 26 Şubatta İstanbul'da çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 40 kişi gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerin ardından zanlılardan 15'i serbest bırakılmış, 25'i ise adliyeye sevk edilmişti.