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İstanbul'daki AVM'ye patlayıcı atıldı

Eyüp'te bulunan Vialand Tema Parkı ve Alışveriş Merkezi'nde yaşanan patlamanın ardından kaçmaya çalışan 3 kişi polis tarafından yakalandı

18 Eylül 2015 03:47

İstanbul Eyüp'teki Vialand Tema Parkı ve Alışveriş Merkezi'nde açık otoparka giden yola atılan patlayıcı panik yarattı. Patlamadan sonra kaçan şüpheli 3 kişi polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

DHA'da yer alan habere göre, olay saat 21.30 sıralarında meydana geldi. AVM'nin açık otoparkına giden  yola atılan patlayıcı büyük bir gürültü ile patladı.

Patlamadan sonra AVM'nin özel güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu arada Koşarak olay yerinden uzaklaşmaya çalışan 13-15 yaşlarında 3 kişi polisin kovalamaca sonucu yakalandı. Yere yatırılan zanlıların elleri arkalarından kelepçelendi. Zanlılar sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı patlama sonucu maddi hasar da yaşanmadı. Polis olay yerinde inceleme yaparken patlayıcı maddeye ilişkin de inceleme devam ediyor. 

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