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İstanbul'daki AVM inşaatında göçük!

Üsküdar'da bir AVM'nin inşaatında göçük meydana geldi, bir minibüs inşaata yuvarlandı

20 Haziran 2015 22:47

Üsküdar'da yapımı devam eden bir alışveriş merkezinin inşaatında göçük meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi gönderildi. Yapılan ilk incelemelerde toprak altında kalan kimsenin olmadığı belirlendi. Olay sırasında bir kişinin yaralandığı öğrenildi.

Olay saat 18.00 sıralarında Yavuz Türk Mahallesi, Bosna Bulvarı, Göktürk Sokak'ta meydana geldi. Alışveriş merkezinin zemin çalışmaları sırasında aniden toprak kayması meydana geldi. Çevrede korku ve paniğe neden olan göçük sırasında park halinde olan bir minibüs sürücüsüyle birlikte inşaat çukuruna düştü. Olay sırasında minibüs sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Vatandaşların ihbarları üzerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri inşaat alanında inceleme yaptı. İlk belirlemelere göre kimsenin toprak altında kalmadığı belirlendi. Ekiplerin inşaat alanındaki çalışmaları sürüyor.

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