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İstanbul'daki askeri birliğin Çorlu'ya taşınıyor

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)- İSTANBUL Sultangazi'de bulunan 66'ncı Mekanize Zırhlı Piyade Tugay Komutanlığı'ndan birliklerin Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki 5'inci Kolordu Komutanlığı'na taşınması sürüyor

25 Kasım 2017 18:47

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)- İSTANBUL Sultangazi\'de bulunan 66\'ncı Mekanize Zırhlı Piyade Tugay Komutanlığı\'ndan birliklerin Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesindeki 5\'inci Kolordu Komutanlığı\'na taşınması sürüyor.
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, kışlaların şehir dışına taşınması kararının ardından, İstanbul Sultangazi\'deki 66\'ncı Mekanize Zırhlı Piyade Tugay Komutanlığı\'ndaki birliklerin Çorlu 5\'inci Kolordu Komutanlığı\'na taşınması devam ediyor. Taşınma kapsamında, TEM üzerinden askeri araçlar konvoy halinde Çorlu\'ya geldi. Önlerinde Türk bayrakları asılı araçların geçiş güzergâhlarında sıkı güvenlik önlemleri aldığı görüldü. 10 araçlı konvoy, 5\'inci Kolordu Komutanlığı\'na giriş yaptı.

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