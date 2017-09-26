İstanbul'daki Ana Darbe Teşebbüsü Davası'nda gerginlik... Sanık albay el konulan 15 TL'sini istedi

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) TERÖR Örgütü FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul\'daki eylemleri planladıkları iddia edilen 9\'u firari 15\'i tutuklu toplam 24 sanığın yargılandığı davanın 11. duruşmasında eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurumsal Dönüşüm Şube Müdürü Kurmay Albay Muzaffer Düzenli savunmasını tamamladı. Muzaffer Düzenli, örgüt üyesi ve yöneticisi olmadığını, himmet adı altında kimseye para vermediğini belirterek, “Bank Asya\'ya da hesabım yok. Para yatırmadım, para çekmedim… Ne bileyim villa almak gibi…\" ifadelerini kullandı.

“GENELKURMAY BAŞKANI HULUSİ AKAR DA DAHİL KİMSE BANA FETÖCÜ\'DÜR DİYEMEZ\"

“15 Temmuz öncesi örgüt üyesi olduğuma dair olumsuz bir kayıt mevcut değildir\" diyen sanık Düzenli, “Kimseyi kutsal bir varlık olarak görmüyorum. \'Kod\' isim kullanmadım. TSK dışında bir oluşum içinde yer almadım. FETÖ örgütünün ideolojisini savunduğuma dair bir delil ve emare yoktur. Ben çok konuşan ve rahat konuşan biri olarak tanınırım. Örgüt üyeliğini savunsam hakkımda olumsuz kayıt olurdu. FETÖ kitapları ya da belgesi okumadım, üzerimde bulundurmadım. Başkasına ait kayıtlı hatları da kullanmadım. Örgüt üyeleriyle görüşmedim, konuşmadım yüz yüze de görüşmedim. Türk vatandaşı olarak şu iddiada bulunuyorum: Astlarım, arkadaşlarım, komutanlarım, beni ciğerime kadar tanıyan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da dahil kimse bana \'FETÖ\'cüdür\' diyemez. Aksini iddia eden buyursun ispat etsin. Kimse bana \'FETÖ\'cüdür\' demez, diyemez. Çünkü FETÖ\'cü değilim\" ifadelerini kullandı.



“ZAMAN GAZETESİ ALMADIM\"

Sanık Düzenli, örgüt evlerinde ve yurtlarında kalmadığını belirterek, \"Bağışlarda bulunmadım. Zaman Gazetesi alıp \'Ben de sizdenim\' demedim. Şirinlikler yapmadım, sosyal medyada övgüler düzmedim\" diye konuştu.

“YURTTA SULH KONSEYİ ÜYESİ DEĞİLİM\"

“Yurtta Sulh Konseyi üyesi değilim\" diyen sanık Düzenli iddianamede mantık hataları olduğunu, delil olmadığını ve inandırıcılıktan uzak olduğunu savundu.

SALONDA GERGİNLİK: SAVUNMAMI DİNLEMEK İSTEMEYEN SALONDAN ÇIKABİLİR

Sanık Düzenli\'nin savunmasına bazı avukatlar tepki gösterdi. Sanık Düzenli de “Adil yargılamaya teşebbüs ve yönlendirme var. Arz ediyorum. Ayrıca savunmamı dinlemek istemeyen salondan çıkabilir\" dedi.

MAHKEME BAŞKANI\'NDAN SANIĞA TEPKİ

Bunun üzerine Mahkeme başkanı da “Sana kimse şu zamana kadar müdahale etmedi, edenleri de ben susturdum. Gayet medeni şekilde yaklaşık 5 saattir seni dinliyoruz. Özgürce savunmanı yapıyorsun. Sen kimseye \'Dinlemek istemeyen çıkabilir\' diyemezsin. Savunma mecrasından çıkarsan müdahale ederim. Sen zaten savunmanı bir kasıt üzerine oturtmuşsun savunmana öyle başladın. Ben burada kendi vicdanıma hesap veriyorum. \'Adil yargılama\'dan bahsederek 5 saattir nerelere hangi mesajı vermek istediğini ben anladım\" diyerek sanık Düzenli\'ye tepki gösterdi.

15 TL\'SİNİ İSTEDİ

Düzenli, birtakım taleplerinin olduğunu belirterek, bunlar arasında bloke konulan banka hesabındaki 5 bin lira üzerindeki blokenin kaldırılmasını istedi. Sanık Düzenli, ayrıca gözaltına alındığında üzerinde bulunan ve el konulan 15 TL\'sinin de kendisine iade edilmesini istedi. Mahkeme başkanı da “15 TL senin için çok mu önemli?\" diye sorması üzerine sanık Düzenli “Evet benim için önemli, tutanaklara geçsin\" dedi. Müştekiler de sanık Düzenli\'nin bu sözlerine tepki gösterdi.

BİR MÜŞTEKİ FENALAŞTI

Öte yandan 15 Temmuz darbe girişimi gecesi eşi şehit olan bir müşteki de salonda fenalaştı. Fenalaşan müşteki ambulansta hastaneye kaldırıldı. Duruşma sanık Düzenli\'nin çapraz sorgusuyla devam ediyor.



