İstanbul'daki Ana Darbe Davası: Biz bir gurup asker olarak darbe yaptık

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)-FETULLAHÇI Terör Örgütü\'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 6 general ve 17 subayın bulunduğu, 9\'u firari 14\'ü tutuklu 24 sanığın yargılandığı İstanbul\'daki \"ana darbe\" davasının 16. duruşması yapıldı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yer alan binada yer alan duruşma salonunda görülen davaya, 12 tutuklu sanık ile tek tutuksuz sanık eski 3. Kolordu Komutanı Erdal Öztürk ile tarafların avukatları katıldı.

Başka davadan tutuklu eski Hava Teknik Okulları Komutanı Tümgeneral Ahmet Cural, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi duruşmaya bağlanarak tanıklık yaptı. Darbe girişimi gecesi tanık Moda Deniz Kulübü\'nde düğünde olduğunu, saat 20.00-22.00 civarında generallerin olduğu masada bir hareketlenme yaşandığını söyleyen Cural, “O sırada MAK timleri geldi. Generalleri alarak fuaye kısmına götürdüler, kelepçeleyip yüz üstü yere yatırdıkları\" dedi.

\"BİZ BİR GURUP ASKER OLARAK DARBE YAPTIK\"

Daha sonra beş altı kişi bir odaya alındıklarını ifade eden Cural, “Saat 03.00 gibi Fethi Alpay, bir MAK askeri ile birlikte yüzü solgun ve kelepçeli bir şekilde odaya geldi. MAK askeri, Fethi Alpay\'ın kelepçesini açtı ve daha sonra odanın dışında bekleyen diğer MAK askerlere emrederek bizim de kelepçelerimizi açmasını söyledi. MAK askerleri dışarı çıktı. Bu sırada içeride silahlı kimse yoktu. Fethi Alpay, \'Biz bir grup asker olarak darbe yaptık. Genelkurmay Başkanı da bizi destekliyor. Dolayısıyla siz var mısınız, yok musunuz?\' herkese bir soru sordu. General Recep Yüksel, ben ve bir kişi daha karşı çıktık. Diğerleri bir şey demedi. Daha sonra Fethi Alpay, \'fazla zamanımız yok, ben buradan ayrılacağım, kararınızı verin\' dedi ve sonra tek başına odadan ayrıldı\" diye konuştu.

Tanık olarak dinlenen sözleşmeli er Mustafa Saralar da Florya Hava Harp Okulu\'ndaki darbe toplantısıyla ilgili gördüklerini anlattı.

Olay tarihinde okul komutanı Fethi Alpay\'ın habercisi olduğunu aktaran Saralar, okuldaki Şeref Salonu\'nda toplantının gerçekleştirildiğini söyledi. Gökhan Şahin Sönmezateş\'ın de toplantıya katıldığını söyleyen Saralar, “Sönmezateş komutanın (Fethi Alpay) odasında tek başınaydı. Gergindi, pencereden dışarıya bakıyordu\" dedi.

TELEFONLARINI DIŞARIDA BIRAKIP TOPLANTIYA GİRMİŞLER

Şeref Salonu\'ndaki toplantıya giren kişilerin, telefonları kapının önündeki kürsüye bıraktıktan sonra içeriye girdiklerini kaydeden Saralar, eski Hava Harp Okulu Dekanı Ahmet Gümüş\'ü ise toplantıdan önce gördüğünü ve karargahta dolaştığını, Fethi Alpay\'ın da bir ara toplantıya girip çıktığını gördüğünü söyledi.

ERLER EMİR ÜZERİNE KAMERALARI SÖKMÜŞLER

Saralar, darbe girişiminin ardından Burhan Torlak\'ın karargahta bulunan kameralardan birisini arızalı diyerek söktüğünü, diğer kameraları ise, boyu yetişmediği için kendisine ve diğer askere sökmesi için emir verdiğini ve kendilerinin de söktüklerini kaydetti.

Duruşma, taleplerin alınması için yarına ertelendi.