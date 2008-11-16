İstanbul’daki akaryakıt istasyonları ilk kez denetlendi

Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, ani ve sıkı bir denetim programı çerçevesinde 36 ayrı ekiple, İstanbul'daki 714 akaryakıt ve LPG istasyonunun tamamının 6 gün içinde denetlendiğini bildirdi.



Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'daki toplam 714 akaryakıt istasyonundan 680'inin faal ve lisanslı olduğu, 9 akaryakıt ve 4 LPG sayacının eksik akaryakıt verdiği tespit edildi ve yasal işlem başlatıldı. Kaçak akaryakıtın tespiti amacıyla yapılan marker kontrollerinde de 2 istasyondaki marker oranının yeterli olmadığı belirlenerek istasyonlar mühürlendi.



Ankara'da da daha önce yapılan kontrollerde mühürlenen 30 LPG istasyonunda 10-11-12 Kasım tarihlerinde yapılan kontrollerde, 9 istasyonda yasa dışı olarak mühürlerin sökülüp satışa devam edildiği tespit edildi ve bu istasyonlarla ilgili hazırlanan 15 dosya ile Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.



Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, Bakanlık olarak, piyasa gözetim ve denetim fonksiyonu çerçevesinde akaryakıt istasyonlarında miktar ve damga kontrolü, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu işbirliği ile de lisans ve marker denetimlerini gerçekleştirdiklerini kaydetti.



Bu yıl Ankara, Mersin, Konya, Eskişehir, Afyonkarahisar, İzmir, Uşak, Manisa, Aydın, Muğla ve Antalya'da ani denetimler yaptıklarını ifade eden Çağlayan, şu bilgileri verdi:



"Zaman zaman vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendirerek, İstanbul'da yoğun bir denetim gerçekleştirdik. Daha önce İstanbul'da, personel ve teknik kapasite nedeniyle ancak uzun zamanda yapılabilen denetim için bu kez farklı bir sistem geliştirdik.



İstanbul'daki ekiplerimizin tamamı ile Bakanlığımızın, Denizli, Bolu, Balıkesir, Ankara, Bursa, Eskişehir, Tekirdağ, İzmir, Kayseri, Edirne, Sakarya, Manisa, Kırıkkale, Zonguldak, Balıkesir, Kocaeli, Konya ve Samsun İl Müdürlükleri'nde bulunan ekip ve teknik malzemenin bir kısmını geçici olarak İstanbul;a sevk ederek, 3-8 Kasım 2008 tarihleri arasında, sadece 6 günde bu kentte bulunan bütün akaryakıt ve LPG istasyonlarını denetledik. Böylece Cumhuriyet tarihinde ilk kez, İstanbul'da bulunan bütün akaryakıt istasyonları, bütün pompalar yani sayaçlar kontrol edilmiş oldu."



6 günde 714 istasyon denetlendi



Bakan Çağlayan, 6 gün gibi kısa bir süre içinde 714 akaryakıt ve LPG istasyonunun denetlenmesinin, bakanlığının bu konu üzerinde ne kadar hassasiyetle durduğunun bir göstergesi olduğunu belirtti.



İstanbul'da 326 akaryakıt istasyonu, 342 akaryakıt ve LPG istasyonu, 12 müstakil LPG istasyonu, 34 kapalı istasyon olmak üzere toplam 714 istasyon denetlendiğine işaret eden Çağlayan, bu denetimlerde faal olan 680 istasyonun tümünün lisanslı olarak faaliyet gösterdiğinin anlaşıldığını bildirdi.



Kaçak akaryakıtın tespiti amacıyla yapılan marker kontrollerinde, bin 949 ölçümün 2'sinde marker oranının yeterli olmadığının anlaşıldığını ifade eden Çağlayan, bu 2 istasyonun mühürlendiğini kaydetti.



İstanbul'un tamamında bulunan 20 bin 288 adedi akaryakıt sayacı ve bin 88 adedi de LPG sayacı olmak üzere toplam 21 bin 376 adet sayacın damgasının da kontrol edildiğini belirten Çağlayan, bu kontrollerde, 2 sayacın damga süresinin geçtiği ve 1 akaryakıt sayacının da damgasının kopuk olduğunun tespit edildiğini ifade etti.



Bu sayaçlardan örnekleme metoduyla seçilen 2 bin 512 akaryakıt ve LPG sayacında miktar kontrollerinin yapıldığını belirten Çağlayan, "miktar kontrolü yapılan 2 bin 82 akaryakıt sayacının 9 adedinde, 430 LPG sayacının 4 adedinde eksik yakıt verildiği tespit edilmiş olup, gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. 1 pompanın ise fazla yakıt verdiği belirlenmiştir" dedi.



Ankara’daki denetimler



Ankara'daki 304 otogaz istasyonunda da değişik zamanlarda denetimler yapıldığını belirten Çağlayan, daha önce mühürlenerek takip altında tutulan 30 otogaz istasyonundan 9'unda yasalara aykırı olarak mührün bozulduğu ve akaryakıt satışı yapıldığının tespit edildiğini, bu istasyonlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu kaydetti.



Takip altında olan 30 istasyondan 9'unun sahipleri tarafından başka bir iş kolunda faaliyet göstermek üzere kapatıldığı, 12'sinin ise mühürlerinin korunduğunun belirlendiğini ifade eden Çağlayan, "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla denetimlerine aralıksız devam edecektir" dedi.



