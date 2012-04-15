İstanbul'daki 5 bin fırının 1500’ü ruhsatsız

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

TBMM Ekmek İsrafını Araştırma Komisyonu’nda, İstanbul’da üçte birinden fazla fırının merdiven altı olduğu ortaya çıktı. Bin beş fırının bin 500’ü ruhsatsız çalışıyor. Varoşlar ekmek israf ediyor. İstanbul’da günde 2 milyon israf tahmin ediliyor.

Alt komisyon başkanı AKP İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol, fırıncılarla yapılan son toplantıların ekmek israfının varoşları adres gösterdiğini söyledi. Gazi Mahallesi’ndeki çöpten yoğun ‘ekmek’ çıkarken, Etiler’deki çöpte ‘ekmek’e rastlanmıyor. Ankara, ekmek israf etmemeye özen gösteriyor.



AVM’lerdeki fırınlarda ‘yangın’ riski



Alışveriş merkezlerinde fırınlarla ilgili tehlike son toplantıda gündeme taşındı. Daha önce, elektrikle çalışan fırınların, bundan vazgeçerek eski sistemle çalıştıkları anlatıldı. Fırıncı odalarının temsilcileri, “Yangın tehlikesi var” uyarısında bulundu.