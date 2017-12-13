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 İSTANBUL'DAKİ "ŞÜPHELİ ARAÇ"TA BOMBA UZMANININ İNCELEMESİ SÜRÜYOR (2)

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK - İSTANBUL DHA Bahçelievler'de şüpheli bir araç polisi alarma geçirdi

13 Aralık 2017 19:10

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK - İSTANBUL DHA
Bahçelievler\'de şüpheli bir araç polisi alarma geçirdi.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Yol trafiğe kapatılırken polis, kapalı kasa minibüste  inceleme yapıyor. Aracı didik didik inceleyen bomba uzmanı zaman zaman kontrollü patlatma da gerçekleştirdi.
Araçtaki malzemeler indirilerek inceleme yapılıyor. 


Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri
-Polisin hareketliliği
-Emniyet şeridi çekilmesi
-Araçtakilerin indirilmesi
-Detaylar

13.12.2017 - 15.45 - Haber Kodu : 171213125
13.12.2017 - 15.55 - Haber Kodu : 171213130


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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