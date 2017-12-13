 İSTANBUL'DAKİ "ŞÜPHELİ ARAÇ"TA BOMBA UZMANININ İNCELEMESİ SÜRÜYOR (2)

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK - İSTANBUL DHA

Bahçelievler\'de şüpheli bir araç polisi alarma geçirdi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Yol trafiğe kapatılırken polis, kapalı kasa minibüste inceleme yapıyor. Aracı didik didik inceleyen bomba uzmanı zaman zaman kontrollü patlatma da gerçekleştirdi.

Araçtaki malzemeler indirilerek inceleme yapılıyor.



Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Polisin hareketliliği

-Emniyet şeridi çekilmesi

-Araçtakilerin indirilmesi

-Detaylar

13.12.2017 - 15.45 - Haber Kodu : 171213125

13.12.2017 - 15.55 - Haber Kodu : 171213130



