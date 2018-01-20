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İstanbul'daki "Çete" operasyonunun detayları belli oldu

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki silahlı çatışmayla ilgili düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı

20 Ocak 2018 15:15

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki silahlı çatışmayla ilgili düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde geçtiğimiz yıl 21 Eylül\'de silahlı çatışma çıkmıştı. Emrah Sever ve Volkan Reçber\'in liderliğindeki gruplar arasında çıkan çatışmada 1 kişi yaralanmıştı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aynı gün Emrah Sever grubundan 16 kişiyi gözaltına almış, 15 kişi tutuklanmıştı. Sever\'in suç işlemede kullandığı 8 araç Alibeyköy Barajı\'ndan çıkarılmıştı. 


 

10 ADRESE ÖZEL HAREKAT EKİPLERİYLE OPERASYON

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Volkan Reçber\'in grubuna da yönelik çalışmalarını tamamlayarak operasyon kararı aldı. Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle bu sabah saatlerinde Sultangazi\'de önceden belirlendiği 10 adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri Volkan Reçber\'in yurtdışında olduğunu tespit etti.

 

ESKİ ORTALAR DÜŞMAN OLMUŞ

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki suç örgütünün bir dönem birlikte hareket ettiğini, \'Arap Emrah\' olarak bilinen Emrah Sever ve Volkan Reçber\'in bir süre önce Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Eyüp bölgelerinde rant paylaşımındaki anlaşmazlık sebebiyle ayrıldıklarını değerlendiriyor.

(FOTOĞRAF)


 

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