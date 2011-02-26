-İSTANBUL'DA BİLİŞİM SUÇLARINA YÖNELİK OPERASYON KOCAELİ (A.A) - 26.02.2011 - İstanbul'da suç örgütü oluşturarak bilgisayarlarına virüs gönderip bilgilerini ele geçirdikleri kişilerin banka hesaplarındaki paraları kendi hesaplarına aktardıkları iddiasıyla 40 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bilişim Suçları ve Sistemleri Büro Amirliği ekiplerince, ''suç işlemek için örgüt kurmak'', ''teşekkül halinde bilişim sistemlerine girerek menfaat temin etmek'' ve ''nitelikli dolandırıcılık'' yaptıkları öne sürülen bir gruba yönelik çalışma başlatıldı. Şüphelilerin belirlenmesine yönelik yapılan 6 aylık istihbari çalışma ve fiziki takip sonucunda İstanbul'da 17 ilçede tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında örgüt elebaşı olduğu ileri sürülen Gani K'nın (36) da bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, suç işlemede kullanıldığı tespit edilen dizüstü bilgisayarlar ile harddisklere el konulduğu, incelemelerin sürdüğü bildirildi. Özellikle internet bankacılığı kullanan vatandaşların bilgisayarlarına virüs programını e-posta yoluyla gönderdikleri, elde edilen kullanıcı ve kimlik bilgileriyle banka hesaplarında ve kredi kartlarında bulunan paraların farklı banka hesaplarına aktarılıp çekildiği, bu yöntemle yaklaşık 10 ilde yüzlerce kişinin hesabından 500 bin TL haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü.