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İstanbul'da zincirleme TIR kazası; 1 ölü

Zincirleme kazada birçok sürücü de yaralandı

17 Mayıs 2016 20:25

İstanbul Sancaktepe'de sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, zincirleme kazaya neden oldu. Olayda ilk belirlemelere göre, 1 kişi hayatını kaybetti.

NTV'de yer alan habere göre, Kaza, TEM otoyolu Sancaktepe mevki Samandıra gişeleri çıkışındaki bağlantı yolunda meydana geldi. Kartal yönüne doğru hareket eden TIR, önündeki jipe, jip de bariyerlere çarparak durabildi. Kaza nedeniyle aynı yönde seyir eden bir çok araç da birbirine çarptı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 1 kişi hayatını kaybetti.

Sıkışanların bir kısmı vatandaşlar tarafından araçlardan çıkarılırken, sağlık ekipleri de diğer yaralılara müdahale etti.

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