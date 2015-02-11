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İstanbul'da zincirleme kaza, TEM Otoyolu saatlerce kapalı kaldı

Onlarca aracın birbirine girdiği kazada hafif yaralanmalar meydana geldi

11 Şubat 2015 13:02

TEM Otoyolu Celaliye mevkiinde her iki istikamette de zincirleme kaza meydana geldi. Kaza saat 10.45 sıralarında TEM Otoyolu Celaliye Mevkii Edirne İstikametinde meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç birbirine girdi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Kazada yaralananlar da oldu. İtfaiye ve sağlık ekipleri kazaya müdahale etti. Yol, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından açıldı.

Onlarca aracın birbirine girdiği kazada hafif yaralılar olduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi ve yaralılara müdahale edildi.

Sabah saatlerinde ise D-100 Karayolu Selimpaşa mevkiinde meydana geldi. Kar ve tipinin neden olduğu belirtilen kazada 10'a yakın araç birbirine girdi. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı 

 

 

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