-İSTANBUL'DA ZAM ŞAMPİYONU MAÇ BİLETİ İSTANBUL (A.A) - 02.09.2010 - İstanbul'da ağustos ayında fiyatı en fazla artan ürün maç giriş bileti ücreti oldu. İstanbul Ticaret Odası (İTO), ağustos ayında ve yıllık bazda İstanbul'da perakende fiyatları en fazla artan ve azalan maddeleri, fiyat ve artış oranlarıyla birlikte açıkladı. İTO'dan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, ağustos ayında geçinme indeksinde yer alan 58 madde fiyatında artış görüldü. Yeni futbol sezonunun başlaması nedeniyse kültür ve eğitim harcamaları grubunda yer alan maç giriş bileti ücreti yüzde 38,89 artış oranı ile fiyatı en fazla artan madde oldu. Bunu, yüzde 13,51 ile salatalık, yüzde 11,47 ile kabak, yüzde 9,08 ile kavun izledi. 2010 ağustos ayı itibariyle sakatat, yüzde 59,31 ile yıllık bazda fiyatı en fazla artış gösteren madde oldu. Fiyatları yıllık bazda en fazla artan diğer maddeler ise yüzde 44,44 ile tiyatro bileti, yüzde 44,23 ile Boğaz Köprüsü geçiş ücreti, yüzde 42,43 ile kabak olarak sıralandı. -FİYATLARI AZALAN ÜRÜNLER- Ağustos ayında indekste toplam 18 madde fiyatında azalış yaşandı. Mevsimsel özellikler nedeniyle gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan bamya ağustos ayında yüzde 14,55 oran ile aylık bazda fiyatı en fazla azalış gösteren madde oldu. Bunu, yüzde 9,42 ile yaş üzüm, yüzde 8,16 ile renkli televizyon ve yüzde 7,63 ile armut izledi. 2010 ağustos ayı itibariyle patates yüzde 18,27 oran ile yıllık bazda fiyatı en fazla azalış gösteren madde olurken, fiyatı azalma gösteren diğer maddeler ise yüzde 17,59 ile elma, yüzde 16,67 ile maç giriş bileti ücreti, yüzde 12,90 ile erkek gömleği olarak belirlendi.