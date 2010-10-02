-İSTANBUL'DA ZAM ŞAMPİYONU KARPUZ İSTANBUL (A.A) - 02.10.2010 - İstanbul'da Eylül ayında fiyatı en fazla artan ürün, karpuz oldu. İstanbul Ticaret Odası (İTO), Eylül ayında ve yıllık bazda İstanbul'da perakende fiyatları en fazla artan ve azalan maddeleri, fiyat ve artış oranlarıyla birlikte açıkladı. Eylül ayında geçinme indeksinde yer alan 74 madde fiyatında artış görüldü. Ağustos ve Eylül aylarında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle arz eksikliği yaşanan yaş, kuru sebze ve meyveler indeksinde yer alan maddelerden karpuz, yüzde 44,96 oranı ile fiyatı en fazla artan madde oldu. Karpuzu, yüzde 38,63 ile çocuk ayakkabısı, yüzde 33,72 ile taze fasulye, yüzde 31,75 ile salatalık izledi. Eylül 2010 itibariyle gıda harcamaları grubunda yer alan kabak, mevsimsel özellikler nedeniyle yüzde 63,01 oranıyla yıllık bazda fiyatı en fazla artış gösteren madde oldu. Fiyatları yıllık bazda en fazla artan diğer maddeler, yüzde 61,20 ile sakatat, yüzde 57,22 ile taze fasulye, yüzde 55,68 ile salatalık olarak sıralandı. -FİYATLARI AZALAN ÜRÜNLER- Eylül ayında indekste toplam 16 madde fiyatında azalış görüldü. Firmalararası yaşanan rekabete bağlı olarak yapılan kampanyalar sonucu ev eşyası harcamaları grubunda yer alan halı, yüzde 23,61 oranıyla fiyatı en fazla azalış gösteren madde oldu. Halıyı, yüzde 13,23 ile erik, yüzde 6 ile yaş üzüm, yüzde 4,30 ile patates izledi. Eylül 2010 itibariyle yaş, kuru sebze ve meyve grubunda yer alan patates, arz fazlalığına bağlı olarak bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,22 oranıyla yıllık bazda fiyatı en fazla azalış gösteren madde oldu. Fiyatı azalan diğer maddeler, yüzde 12,98 ile sıvı yağlar, yüzde 12,90 ile erkek gömleği, yüzde 9,90 ile kadın kazağı olarak sıralandı.