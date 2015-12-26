İstanbul'da yüzlerce ekmek israf edildi

İstanbul Avcılar'da araziye atılmış 11 çuvalı dolduran yüzlerce ekmek bulundu. Bulunan bazı ekmeklerin ambalajı üzerinde Arapça yazılar olduğu görüldü.

DHA’dan İhsan Dörtkardeş’in haberine göre; İstanbul’un Avcılar İlçesi’ne bağlı Yeşilkent Mahallesi’nde temizlik işçileri çalışmalarını sürdürürken 523’üncü Sokak’taki büyük arsada uzaktan moloza benzeyen bir yığın olduğunu gördü. Avcılar Belediyesi görevlileri bunun üzerine bölgeye giderek temizlik çalışması yapmak isterken bu yığının lavaş ekmekler olduğunu görünce şaşırdı. Bir bölümünün ambalajlı olduğu ve üzerinde Arapça yazılar bulunması dikkat çekti. Bu ekmeklerin kim tarafından atıldığı tespit edilemezken, görevliler 11 çuvala doldurdukları ekmekleri yaban hayvanlarına verilmek üzere topladı.

Ekmek israfına karşı kampanya

Türkiye’de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından kamu kuruluşları ile işbirliği yapılarak sürdürülen ‘Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası’na rağmen ekmek israfının önüne tam geçilemediği belirtildi. Yapılan açıklamalarda 1 kilo ekmeğin bedeli ile 4 kilo kesif yem alınabildiği kaydedilirken, insan gıdası olarak üretilen ekmeğin hayvan gıdası olarak kullanılması durumunda, un ve ekmek üretimi sürecinde harcanan emek, maliyet ve zamanın da israf edildiği ifade edildi.